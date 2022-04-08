Безрадостное будущее мобильного безлимита

Министерство цифрового развития РФ порекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов, а на существующих уменьшить трафик.

Билайн

Множество тарифов ушло в архив — с 1 апреля подключение новых пользователей по ним не производится, для действующих ничего не меняется. Из линеек тарифов пропали те, что были с безлимитным интернетом, теперь для частных лиц максимум — 50 ГБ в месяц, для бизнеса — 150 ГБ.

Мегафон

15 марта было объявлено о перезапуске линейки «Без переплат», теперь внутрисетевые звонки по России расходуют пакет минут, тогда как ранее они были бесплатны и безлимитны.

Хотя в описании тарифа сказано, что после израсходования пакета минут звонки на номера «Мегафона» России предоставляются безлимитно или можно купить эту услугу за 169 руб/мес. Интернет по линейке «Без переплат» — до 60 ГБ. Мобильный интернет по другим тарифам — до 50 ГБ.

Yota

Новые частные клиенты безлимитного интернета не получат, теперь предел — до 50 ГБ. У подключившихся до 24 марта условия не меняются. А вот бизнесу, судя по предложению на сайте, Yota по-прежнему предлагает безлимитный мобильный интернет.

Tele2

С 1 марта перезапущен тариф «Премиум», который ранее включал безлимитный мобильный интернет, — теперь он ограничен 60 ГБ (правда есть пометка о безлимитном интернете за границей на определенных условиях). Представители компании заявляют, что и раньше неограниченным интернетом клиентов особо не баловали. Безлимитные звонки внутри сети сохранились.

МТС

Архивные тарифы с безлимитными интернетами отключаться не будут, но новые подобные компания создавать не собирается. Доступные к подключению тарифы предлагают максимум 60 ГБ интернета.