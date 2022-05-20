Почему в РФ не откроется замена Макдональдса (Опыт ухода бренда из Крыма)

Бывшие менеджеры Мака, не долго не думая, организовали две компании AUTOFOOD и АвтоКафе. Они, видимо, рассчитывали эксплуатировать концепцию MacDrive, позиционируясь на платежеспособных автолюбителей.

Желающих поделить рынок (максимальная дневная выручка Maк на ЖД вокзале Симферополя тогда достигала 50 тыс долларов) было много, не менее 20 кафе. В 2017 мы проводили полевое маркетинговое исследование, в которое попали 12 бургерных Симферополя. Посетители были редко довольны копиями продуктов Макдоналдс. Посещение скорее можно назвать вынужденным и определялось не силой бренда, а местом расположения.

Тем не менее, явного лидера не появилось, позиционирование у всех заведений было провалено. Сервис и атмосфера в большинстве заведений не достигли уровня Мака. Спустя 8 лет наблюдается спад интереса к бургерно-картофельному фаст-фуду.

Зато буквально каждый крымчанин, выехавший на материк (до 02.2022), считал своей обязанностью посетить оригинальный мак и отчитаться о посещении в инстаграм (тм, компании Мета признанной в РФ террористической организацией).

В итоге могу сказать, что попытка скопировать модель Макдоналдс тотально провалилась. Последователи зарабатывают не больше, чем любой другой фаст-фуд. Выводы исследования говорили о том, что лучше развивать самобытную модель фаст-фуда, лишь частично опираясь на сервисные политики покинувшего Крым, а теперь и РФ, нас гиганта. Сервис и бизнес-процессы-наибольшая ценность этой франшизы, а не булки с мясом. Но попытки слепого копирования продолжаются, порождая безликие недокопии Большой Идеи Бизнеса.