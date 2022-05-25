Крупнейшие поставщики ИТ в розницу 2021 в России

Разница между традиционной и интернет-торговлей все больше сокращается. Торговые сети развивают сервисы онлайн-заказа и доставки, а онлайн-магазины выпускают товары под собственными брендами.

В прошедшем году в тренде было все, что касается разработки, особенно DevОps. Также в сфере ритейла востребованы решения в сфере BI&BigData, применение нейросетей для анализа больших данных – предиктивная аналитика. «У крупных торговых сетей бизнес-аналитика уже давно внедрена, так что упор делался на клиентскую аналитику и прогнозирование спроса», — уточняет Дмитрий Смирнов. На основе нейросетей создавались и гибкие инструменты ценообразования. Кроме того, заказчики продолжали переход и развитие своей инфраструктуры в облаках.

В прошлом году стали массово внедряться технологии самообслуживания, чат-боты, персонифицированные системы лояльности и многое другое. Практически у всех сетевых игроков уже есть мобильные приложения и реализована возможность заказать продукты онлайн.

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