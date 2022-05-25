Ритейлерам необходима технология BNPL. Что это такое?

BNPL (Buy Now, Pay Later) позволяет клиентам совершать отложенные платежи за покупки. Это самый быстрорастущий платежный метод (30% в год), чей рынок может достичь $1 трлн к 2026. Об этом рассказывает британское издание Charged. Перед вами краткий перевод статьи Джорджа Иддендена (George Iddenden).

Уже 30% покупателей в Британии не станут завершать онлайн-покупку, если продавец не предлагает опции BNPL.

Три четверти могли бы покупать больше, будь такой метод оплаты доступным.

Средний чек по BNPL на 20-30% больше обычного.

Его наличие также увеличивает частоту покупок на 10-15%.

Так что модель "покупай сейчас, плати потом" становится стандартом в отрасли. Причем не только в e-commerce: омниканальный опыт тоже важен для покупателей. Физические карты уже есть у компаний Klarna и Clearpay.

Некоторые советы подходят для всех каналов продаж: