Крупнейшие ИТ-компании России 2021

Несмотря на эпидемию коронавируса, совокупная выручка участников рейтинга увеличилась почти на 29% по сравнению с выручкой 2019 г. и впервые превысила ₽2 трлн. В долларах темпы роста почти в два раза ниже — 16% по сравнению с 2019 г. Порог входа в рейтинг вырос на 15% до ₽1695 млн.

Таким образом, отечественный ИТ-рынок стабильно растет уже третий год подряд, несмотря на то, что весной и летом 2020 г. ему предсказывали катастрофическое, до 30%, падение из-за пандемии коронавируса и связанного с ней падения спроса, локдауна и т.д.

Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки топ-100 ИТ-компаний сократилась с 78% в 2019 г. до всего 40% (в том числе 5% приходятся на облачные сервисы) в 2020 г. Доля разработки ПО практически не изменилась: в 2020 г. на нее пришлось 11% против 10% в 2019 г. Значительно увеличилась доля выручки, полученная от дистрибуции аппаратного обеспечения: в 2019 г. она составляла 7%, а в 2020 г. — 36%. Выросла доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, — с 1% в 2019 г. до 5% в 2020 г.

В таблице топ-10, полный и более подробный список по ссылке