IT-специалисты смогут взять ипотеку в Донстрой от 0,1% годовых на весь срок

Сотрудники IT-компаний могут приобрести квартиры на максимально выгодных условиях во всех строящихся проектах Донстрой: «Сердце Столицы», «Остров», «Событие» и «Символ» и клубном доме премиум-класса «Река».

Электронная регистрация сделки позволяет снизить ставку на 0,3 п.п. Чтобы оформить кредит по минимальной ставке 0,1% годовых, клиенту нужно внести половину стоимости квартиры и провести в банке ипотечную онлайн-сделку.

В целом, новая программа предлагает клиентам пять вариантов кредитования с различным размером первоначального взноса. Минимальный — всего 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма займа — до 18 млн руб. В таком бюджете покупатель может, например, приобрести просторную однокомнатную квартиру площадью 45 кв. м в новом квартале проекта «Символ». При первоначальном взносе в 50% и сроке кредитования 30 лет ежемесячный платеж составит всего 25,2 тыс. руб.

При этом первые клиенты проекта «Символа» уже воспользовались ипотечной IT-программой. Минимальная сумма сделки составила 12 млн руб. Покупатель приобрел однокомнатный лот с целью инвестиций. Максимальный бюджет по таким сделкам сейчас — 21 млн руб. Клиент выбрал двухкомнатную квартиру площадью 70 кв. м для собственного проживания.