Крупнейшие иностранные IT-компании, приостановившие деятельность в России, уходят

В марте иностранные компании стали наперебой заявлять о приостановке деятельности в России. Теперь же они начали заявлять уже об окончательном уходе.

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Крупнейшие иностранные IT-компании, приостановившие деятельность в России, уходят

1 июня такое объявление сделала HPE, недавно же стало известно, что полностью прекратить работу в России намерена IBM. 

Из 50 крупнейших по доходам в России иностранных IT-компаний из рейтинга TAdviser объявила о приостановке работы 31 компания. Остальная часть не делала публичных заявлений или же продала свои российские подразделения локальному менеджменту — например, Accenture, Schneider Electric. 

Суммарная выручка 50 крупнейших представительств иностранных компаний составила за 2019 год 1,256 трлн рублей. При этом ушедшие компании обеспечивали 89% выручки списка — 1,123 трлн рублей.

UPD: второй Сименс в списке -- Siemens Industry Software

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Сергей_Рязанов
Сергей_Рязанов