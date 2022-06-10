Крупнейшие иностранные IT-компании, приостановившие деятельность в России, уходят

1 июня такое объявление сделала HPE, недавно же стало известно, что полностью прекратить работу в России намерена IBM.

Из 50 крупнейших по доходам в России иностранных IT-компаний из рейтинга TAdviser объявила о приостановке работы 31 компания. Остальная часть не делала публичных заявлений или же продала свои российские подразделения локальному менеджменту — например, Accenture, Schneider Electric.

Суммарная выручка 50 крупнейших представительств иностранных компаний составила за 2019 год 1,256 трлн рублей. При этом ушедшие компании обеспечивали 89% выручки списка — 1,123 трлн рублей.

UPD: второй Сименс в списке -- Siemens Industry Software