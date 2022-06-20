ВТБ запустит онлайн-банк в телеграме на базе существующего чат-бота

Подсанкционные банки, чьи приложения оказались удалены из сторов, наконец-то вспомнили про мессенджеры, боты и чат-банк как концепцию.

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Какие-то каналы коммуникации были и до этого, но на полноценный онлайн-банк они точно не тянули. Теперь альтернативные способы взаимодействия с клиентами выходят на первый план.

ВТБ объявил, что до конца года запустит цифровой банк в Telegram на базе существующего чат-бота. Пользователи смогут совершать платежи и переводы, получать информацию об имеющихся продуктах и оформлять новые. Судя по всему, речь идёт в первую очередь о сервисе для частных клиентов.

До недавнего времени в России был только один банк чат-банк — TalkBank. В той или иной степени похожие сервисы недавно запустили «МТС Банк» и «Альфа-Банк», но у последнего недоступны финансовые операции — можно выпустить банковскую карту, застраховать счет, оформить заявку на кредит. Полноценный сервис для управления деньгами появится к концу года. Для предпринимателей банк в Telegram запустил ПСБ.

Для клиентов банков под санкциями всё это значит появление удобного (мы надеемся) канала коммуникации с банком через смартфон. Сейчас у пользователей Apple с этим проблемы — получить обновлённую версию приложения просто невозможно.

Но есть и другая сторона — безопасность. Мессенджер — это всё-таки не банковское приложение, хотя Telegram выделяется на фоне других уровнем защищённости. Усилия потребуются с обеих сторон: от банков — механики взаимодействия и технологии, которые защитят данные и деньги клиентов. От людей — повышенный контроль доступа к мессенджерам и устройствам.

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Сергей_Рязанов
Сергей_Рязанов
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