ВТБ запустит онлайн-банк в телеграме на базе существующего чат-бота

Какие-то каналы коммуникации были и до этого, но на полноценный онлайн-банк они точно не тянули. Теперь альтернативные способы взаимодействия с клиентами выходят на первый план.

ВТБ объявил, что до конца года запустит цифровой банк в Telegram на базе существующего чат-бота. Пользователи смогут совершать платежи и переводы, получать информацию об имеющихся продуктах и оформлять новые. Судя по всему, речь идёт в первую очередь о сервисе для частных клиентов.

До недавнего времени в России был только один банк чат-банк — TalkBank. В той или иной степени похожие сервисы недавно запустили «МТС Банк» и «Альфа-Банк», но у последнего недоступны финансовые операции — можно выпустить банковскую карту, застраховать счет, оформить заявку на кредит. Полноценный сервис для управления деньгами появится к концу года. Для предпринимателей банк в Telegram запустил ПСБ.

Для клиентов банков под санкциями всё это значит появление удобного (мы надеемся) канала коммуникации с банком через смартфон. Сейчас у пользователей Apple с этим проблемы — получить обновлённую версию приложения просто невозможно.

Но есть и другая сторона — безопасность. Мессенджер — это всё-таки не банковское приложение, хотя Telegram выделяется на фоне других уровнем защищённости. Усилия потребуются с обеих сторон: от банков — механики взаимодействия и технологии, которые защитят данные и деньги клиентов. От людей — повышенный контроль доступа к мессенджерам и устройствам.