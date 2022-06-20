Проблемы параллельного импорта. Смартфоны Samsung, ввезённые через «серый» импорт, нельзя активировать в России

Некоторые смартфоны Samsung, ввезённые в Россию через схему параллельного импорта, нельзя активировать, сообщил газете «Известия» источник, близкий к одному из ритейлеров.

Включить новое устройство, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если оно не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Проблема касается всех смартфонов, которые попали в Россию через «серый» импорт, рассказал собеседник.

По оценкам аналитика Mobile Research Group Эльдар Муртазин, блокировка срабатывает в примерно 20% случаев. В службе поддержке Samsung «Известиям» подтвердили, что «крайне желательно» активировать смартфон в той стране, в которой он приобретён.

В пресс-службе компании отметили, что такая практика действует много лет по всему миру. Разблокировать устройство можно: один из официальных сервисных центров выполняет услугу за 5000 рублей и две недели. Ещё один вариант — установить в смартфон SIM-карту оператора той страны, откуда ввезён гаджет, и проговорить по нему несколько минут.

Трудности с активацией могли возникнуть у десятков тысяч покупателей смартфонов Samsung. В конце мая крупные ритейлеры начали завозить в страну доступные смартфоны южнокорейского бренда, предназначенные для продажи в Казахстане. C ними проблем нет,.



