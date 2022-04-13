Исполнительные производства приостановят?

Мораторий предусматривает запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должников, как организаций, так и граждан на шесть месяцев – до 01 октября 2022 года.

Казалось бы, вполне обоснованная мера, которая не должна отрицательно повлиять на большую часть граждан и организаций.

Но не все так просто, Закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает последствия, которые наступают при введении моратория.

Наиболее существенными среди них являются:

- приостановление исполнительных производств по имущественным требованиям, возникшим до введения моратория;

- не начисляются неустойки, пени и штрафы;

- запрет на списание денежных средств со счетов должника;

- запрет на обращение взыскания на заложенное имущество;

- запрет на распределение прибыли, выплату дивидендов;

- запрет на зачеты между компаниями.

Если для должников, такие меры имеют положительный эффект, так как приставы и банки не вправе списывать денежные средства по исполнительным документам, то для бизнеса новые ограничения будут иметь неблагоприятные последствия – многие компании ждут возврата задолженности для покрытия расходов.

Судебные приставы обязаны приостановить исполнительные производства по имущественным требованиям в силу закона.