ВТБ поможет Банку России избавиться от «Открытия», присоединив его к себе, а заодно и РНКБ

Зачем это нужно второму по размерам госбанку

Например, чтобы попытаться стать первым. Консолидация прибавит к имеющимся 16 млн клиентов ещё 5: 3,1 млн у «Открытия» и 2,2 млн у РНКБ. Цель ВТБ к 2025 году — так 30 млн выглядит более реально.

С активами и капиталом сложнее. Суммарные активы ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ — 22,9 трлн руб., совокупный капитал — 2,24 трлн руб (данные рейтинга «Интерфакс-100»).

У «Сбера» 38,3 трлн руб. и 5,16 трлн руб. соответственно.

Общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ — около 2 тыс. офисов, у «Сбера» их более 13,2 тыс. Но тут ВТБ и не ставит амбициозных целей, скорее наоборот — после объединения количество отделений заметно уменьшится, чтобы они не дублировали друг друга.

Есть и явно негативные последствия. Например, массовые увольнения: оптимизация расходов потребует серьёзного сокращения штата на всех уровнях — от линейных специалистов до топ-менеджмента.