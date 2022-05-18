Насколько крут твой паспорт

Это настолько классный проект, что его обязательно нужно сохранить в закладках.

Passportindex (https://passportindex.org/) – сайт, где можно посмотреть рейтинг паспортов различных стран. Основная фишка сайта заключена в детальной статистике, которая опирается на свободу передвижения и простоту путешествия в разные страны. Особенно актуально для туристов в наше нелёгкое время.

Нажав на любой паспорт, вы можете посмотреть карту, где цветом выделены страны, которые можно посещать только с визой, где она нужна по прибытии или вовсе не требуется. А ещё там есть прикольный глобус, на котором страны окрашены в цвета выдаваемых паспортов.