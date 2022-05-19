Google объявляют себя банкротом — что это значит?

Мы изучили ситуацию и пришли к выводу, что есть как минимум три причины, по которым крупнейшая мегакорпорация сворачивает свой бизнес на территории РФ.

Экономическая — последние несколько месяцев Google никак не монетизирует свои сервисы. Рекламу в России отключили, оплачивать услуги из-за санкций пользователи не могут, а платить аренду серверов и зарплаты сотрудникам приходится;

Постоянные штрафы — из-за разногласий с правительством, а в особенности из-за удаления и блокировок каналов на YouTube, Google был оштрафован на какие-то космические суммы — последний громкий случай озвучивал цифры в 7 млрд. рублей. Стоит понимать, что американская компания не была намерена платить по ним, из-за чего необходимая сумма был просто изъята из оборотных средств в счетах российских банков;

Политическая — конечно, куда же без неё. В случае отсутствия юридического лица на территории РФ компания может куда избирательнее подходить к исполнению законов. Плюс, таким образом происходит её «обезличивание» — вместо конкретных имён на руководящих должностях мы снова имеем абстрактный Великий и Ужасный Google;

Самый главный вопрос, который всех интересует — что будет с YouTube? Ведь заявление от Максута Шадаева «Блокировать не будем» было сделано до новости о банкротстве. Последние события показывают, что наш отечественный аналог не готов к реальной нагрузке, а посему остаётся надеяться, то видеохостинг не постигнет судьба Instagram*.

*запрещённая в РФ организация, не исключено, что ненадолго