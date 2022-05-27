Как объединить все мессенджеры в одном месте

Вы замечали, сколько приложений ежедневно используйте? Общение в разных мессенджерах и социальных сетях, просмотр почты, составление планов в календаре и для каждого по несколько аккаунтов — личный и рабочий, переключение между которыми отнимает время.

Franz (https://meetfranz.com/) — универсальная программа, объединяющая не один десяток мессенджеров в единой экосистеме. Подобно браузеру, приложение открывает официальные веб-версии сервисов в отдельных вкладках, что позволяет сохранить стандартное оформление и безопасность личных данных.

Программа позволяет авторизоваться в нескольких аккаунтах одного сервиса и разделить их на отдельные пространства. Так же стоит отметить удобный список заметок, открывающийся рядом с основным окном.

Программа платная, но добавить три сервиса можно бесплатно.