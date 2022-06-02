Canva ограничивает доступ пользователям из России

RelayThat (https://www.relaythat.com/) — удобный инструмент быстрого дизайна, который можно использовать для создания рекламы и фотографий в социальных сетях;

Visme (https://www.visme.co/) — облачная платформа для создания визуального контента даёт вам возможность создавать презентации, баннеры и инфографику в формате совместной работы. Удобно, не правда ли? Бонусом идут тысячи готовых шаблонов.;

Stencil (https://getstencil.com/) — один из лучших аналогов Canva, который предоставляет вам множество функций и возможность создавать графику для сайтов, блогов и социальных сетей. Для маркетологов подойдёт идеально.