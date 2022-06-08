В Евросоюзе все смартфоны и планшеты будут использовать общее зарядное устройство

Новые правила затронут, в первую очередь, Apple, так как к 2024 году все компании обязаны перевести все устройства на USB-C порт.

А это 15 типов продуктов: телефоны, планшеты, ноутбуки, электронные книги, цифровые камеры, гарнитура, приставки и т.д. Помимо Apple, новое соглашение повлияет на Samsung, Huawei и других производителей гаджетов.

Европейская комиссия говорит, что такое решение сэкономит потребителям €250 миллионов в год - теперь его должен одобрить Европейский парламент и подписать 27 стран ЕС. Если решение одобрят, то в будущем Еврокомиссия сможет устанавливать стандарты и для беспроводной зарядки.

Вообще обсуждения перехода начались из-за жалоб пользователей смартфонов на то, что нужно переключаться на разные зарядные кабели между устройствами.

А Apple это предложение сначала не понравилось, поскольку переход на единый USB-порт сократит инновации и увеличит электронные отходы. Но копания уже тестирует будущие модели iPhone, которые заменят Lightning на разъем USB-C.