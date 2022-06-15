Downdector прекратил работу на территории России. Запустился аналог «Детектор сбоев»

Как проверить доступность российских сайтов

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Downdector прекратил работу на территории России. Запустился аналог «Детектор сбоев»

Напомним, что 29 апреля сайт Downdector прекратил работу на территории России.

Ребята из Brand Analytics запустили свою версию популярного сервиса для проверки сайтов и приложений на предмет сбоев, под названием «Детектор сбоев», в котором уже отслеживается порядка 100 сервисов. 

Стоит понимать, что все подобные сервисы работают преимущественно благодаря мониторингу жалоб пользователей в соцсетях, и если зарубежный сервис проводил анализ в Twitter, то отечественный аналог так же мониторит по ключевым словам ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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