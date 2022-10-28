Виза для «цифровых кочевников» без требований к доходу в Германии

Срок действия

Визу фрилансера в Германии выдают на срок до 3 лет.

Продление

После трёх лет проживания по визе фрилансера, иностранец может подать документы и получить постоянный ВНЖ.

Затраты

Иностранцы уплачивают сбор при подаче заявления в размере €100.

Процедура получения визы

Для подачи заявления на визу вначале необходимо записаться на приём на сайте Иммиграционного офиса Берлина, после – лично подать необходимые документы.

⏰ Срок получения визы – от 5 до 6 недель.

Список документов:

паспорт;

биометрическая фотография 35×45 мм на светлом фоне;

заявление о выдаче ВНЖ – Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels;

прогноз доходов (анкету скачивают на информационном портале в разделе «Формы»);

резюме;

медстраховка;

подтверждение аренды жилья или свидетельство о праве собственности;

подтверждение ежемесячных расходов на аренду, например выписка с банковского счёта;

пенсионный план для заявителей старше 45 лет;

подтверждение профессиональных навыков: сертификаты, дипломы, рекомендации, разрешения на работу.

Налоги

«Цифровой кочевник» будет признан налоговым резидентом Германии, если будет проводить в стране не менее 183 дней в году или если Германия станет центром его жизненных интересов.

Налоговые резиденты – физлица уплачивают подоходный налог по прогрессивной шкале: ставка варьируется от 0 до 45% в зависимости от суммы годового дохода. Нерезиденты уплачивают налог только с доходов, полученных из источников в Германии.

Особенности визы

Иностранцы, которые получили визу фрилансера в Германии, могут жить только в Берлине.