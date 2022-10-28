Общество

Виза для «цифровых кочевников» без требований к доходу в Германии

Визу «цифрового кочевника» в Германию могут получить иностранцы, которые могут сделать вклад в экономическое или культурное развитие страны: художники, писатели, преподаватели иностранных языков, переводчики, архитекторы и т.д.

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Виза для «цифровых кочевников» без требований к доходу в Германии

Срок действия

Визу фрилансера в Германии выдают на срок до 3 лет.

Продление

После трёх лет проживания по визе фрилансера, иностранец может подать документы и получить постоянный ВНЖ.

Затраты

Иностранцы уплачивают сбор при подаче заявления в размере €100.

Процедура получения визы

Для подачи заявления на визу вначале необходимо записаться на приём на сайте Иммиграционного офиса Берлина, после – лично подать необходимые документы.

⏰ Срок получения визы – от 5 до 6 недель.

Список документов:

  • паспорт;
  • биометрическая фотография 35×45 мм на светлом фоне;
  • заявление о выдаче ВНЖ – Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels;
  • прогноз доходов (анкету скачивают на информационном портале в разделе «Формы»);
  • резюме;
  • медстраховка;
  • подтверждение аренды жилья или свидетельство о праве собственности;
  • подтверждение ежемесячных расходов на аренду, например выписка с банковского счёта;
  • пенсионный план для заявителей старше 45 лет;
  • подтверждение профессиональных навыков: сертификаты, дипломы, рекомендации, разрешения на работу.

Налоги

«Цифровой кочевник» будет признан налоговым резидентом Германии, если будет проводить в стране не менее 183 дней в году или если Германия станет центром его жизненных интересов.

Налоговые резиденты – физлица уплачивают подоходный налог по прогрессивной шкале: ставка варьируется от 0 до 45% в зависимости от суммы годового дохода. Нерезиденты уплачивают налог только с доходов, полученных из источников в Германии.

Особенности визы

Иностранцы, которые получили визу фрилансера в Германии, могут жить только в Берлине.

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