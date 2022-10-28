Виза для «цифровых кочевников» без требований к доходу в Германии

Срок действия
Визу фрилансера в Германии выдают на срок до 3 лет.
Продление
После трёх лет проживания по визе фрилансера, иностранец может подать документы и получить постоянный ВНЖ.
Затраты
Иностранцы уплачивают сбор при подаче заявления в размере €100.
Процедура получения визы
Для подачи заявления на визу вначале необходимо записаться на приём на сайте Иммиграционного офиса Берлина, после – лично подать необходимые документы.
⏰ Срок получения визы – от 5 до 6 недель.
Список документов:
- паспорт;
- биометрическая фотография 35×45 мм на светлом фоне;
- заявление о выдаче ВНЖ – Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels;
- прогноз доходов (анкету скачивают на информационном портале в разделе «Формы»);
- резюме;
- медстраховка;
- подтверждение аренды жилья или свидетельство о праве собственности;
- подтверждение ежемесячных расходов на аренду, например выписка с банковского счёта;
- пенсионный план для заявителей старше 45 лет;
- подтверждение профессиональных навыков: сертификаты, дипломы, рекомендации, разрешения на работу.
Налоги
«Цифровой кочевник» будет признан налоговым резидентом Германии, если будет проводить в стране не менее 183 дней в году или если Германия станет центром его жизненных интересов.
Налоговые резиденты – физлица уплачивают подоходный налог по прогрессивной шкале: ставка варьируется от 0 до 45% в зависимости от суммы годового дохода. Нерезиденты уплачивают налог только с доходов, полученных из источников в Германии.
Особенности визы
Иностранцы, которые получили визу фрилансера в Германии, могут жить только в Берлине.