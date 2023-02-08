23 нейронные сети в помощь бухгалтеру

Я активно использую нейронки в своей деятельности, делюсь с вами моими наработками
Notion AI помогает мне в написании текстов, переводе и адаптации англоязычных материалов. Пока можно встать в лист-ожидания по ссылке:https://www.notion.so/product/ai
Adobe Podcast позволяет сделать качество аудио на уровне студийного. Очень выручает при подготовке всех моих материалов. Доступен бесплатно по ссылке https://podcast.adobe.com/enhance
Друзья друзей выкатили Telegram бота ChatGPT (openAI). Работает без ограничений (на сколько мне известно): https://t.me/GPT4Telegrambot
Smartwriter помогает писать качественные cold email и LinkedIn intro. Рекомендую при международном b2b-маркетинге: https://www.smartwriter.ai/
Grammarly незаменим при работе в англоязычной переписке. Пока лучше аналогов не нашел. Не доступен в РФ https://grammarly.com
Крутейший AI-переводчик из Германии. Качество переводов мне очень нравится. Использую каждый день. https://www.deepl.com/
Это находка последнего месяца. Сервис, который убирает фон на изображении. Бесплатно и без регистрации. https://www.erase.bg/upload
Тут сможете улучшить качество изображения и размер https://bigjpg.com/
Если ведете Youtube-канал и не знаете про это, то стыдно вам. https://vidiq.com/
Тут цепляю вдохновления при создании новых логотипов https://www.logoai.com/
Крутая аналитика для социалок https://analisa.io/
Кроссплатформенное управление рекламными каналами. Только для буржа. https://www.smartly.io/
Превращает блог в видео и другие активности с медиа-контентом https://lumen5.com/
Все для AI-графики. База Prompt-запросов, более 5М изображений, сгенерированных AI, ну и сам генератор https://lexica.art/
Крутая AI-монтажка для видео. Можно удалить фон, ненужный объект, моушн-трекер, совместная работа. https://runwayml.com/
Объединил в себе все мессенджеры. https://texts.com/
https://www.adcreative.ai/ Тут сможете управлять рекламными каналами, большой каталог креативов, совместная работа и аналитика
Эти ребята из большого видео генерируют видео в TikTok, Instagram Reels и Youtube Shorts https://vidyo.ai/
С этой тулзы по созданию презентаций я выпал. Эффектно смотрите и за счет нейросети генерируется в мгновенье. https://beta.tome.app/
Совместная работа с контентов в социальных медиа, планировщик постов, AI writer, большая галерея готового контента. https://www.creatosaurus.io/
Мне очень понравились технические презентации из этого сервиса, особенно возможность комментирования голосом и design-bot. https://www.beautiful.ai/
Если вы утопаете в куче созвонов через Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, то эта нейронка для вас. Поможет перевести все в текст, что облегчит поиск и работу после звонков. https://otter.ai/
Завидую пользователям Mac. Есть такой сервис, который на 100% знает что вы делаете и помогает вам в поиске нужной информации. https://www.rewind.ai/
А вот тут в видео