23 нейронные сети в помощь бухгалтеру

Давайте учиться использовать нейронные сети.

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Я активно использую нейронки в своей деятельности, делюсь с вами моими наработками

  1. Notion AI помогает мне в написании текстов, переводе и адаптации англоязычных материалов. Пока можно встать в лист-ожидания по ссылке:https://www.notion.so/product/ai

  2. Adobe Podcast позволяет сделать качество аудио на уровне студийного. Очень выручает при подготовке всех моих материалов. Доступен бесплатно по ссылке https://podcast.adobe.com/enhance

  3. Друзья друзей выкатили Telegram бота ChatGPT (openAI). Работает без ограничений (на сколько мне известно): https://t.me/GPT4Telegrambot

  4. Smartwriter помогает писать качественные cold email и LinkedIn intro. Рекомендую при международном b2b-маркетинге: https://www.smartwriter.ai/

  5. Grammarly незаменим при работе в англоязычной переписке. Пока лучше аналогов не нашел. Не доступен в РФ https://grammarly.com

  6. Крутейший AI-переводчик из Германии. Качество переводов мне очень нравится. Использую каждый день. https://www.deepl.com/

  7. Это находка последнего месяца. Сервис, который убирает фон на изображении. Бесплатно и без регистрации. https://www.erase.bg/upload

  8. Тут сможете улучшить качество изображения и размер https://bigjpg.com/

  9. Если ведете Youtube-канал и не знаете про это, то стыдно вам. https://vidiq.com/

  10. Тут цепляю вдохновления при создании новых логотипов https://www.logoai.com/

  11. Крутая аналитика для социалок https://analisa.io/

  12. Кроссплатформенное управление рекламными каналами. Только для буржа. https://www.smartly.io/

  13. Превращает блог в видео и другие активности с медиа-контентом https://lumen5.com/

  14. Все для AI-графики. База Prompt-запросов, более 5М изображений, сгенерированных AI, ну и сам генератор https://lexica.art/

  15. Крутая AI-монтажка для видео. Можно удалить фон, ненужный объект, моушн-трекер, совместная работа. https://runwayml.com/

  16. Объединил в себе все мессенджеры. https://texts.com/

  17. https://www.adcreative.ai/ Тут сможете управлять рекламными каналами, большой каталог креативов, совместная работа и аналитика

  18. Эти ребята из большого видео генерируют видео в TikTok, Instagram Reels и Youtube Shorts https://vidyo.ai/

  19. С этой тулзы по созданию презентаций я выпал. Эффектно смотрите и за счет нейросети генерируется в мгновенье. https://beta.tome.app/

  20. Совместная работа с контентов в социальных медиа, планировщик постов, AI writer, большая галерея готового контента. https://www.creatosaurus.io/

  21. Мне очень понравились технические презентации из этого сервиса, особенно возможность комментирования голосом и design-bot. https://www.beautiful.ai/

  22. Если вы утопаете в куче созвонов через Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, то эта нейронка для вас. Поможет перевести все в текст, что облегчит поиск и работу после звонков. https://otter.ai/

  23. Завидую пользователям Mac. Есть такой сервис, который на 100% знает что вы делаете и помогает вам в поиске нужной информации. https://www.rewind.ai/

А вот тут в видео

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SnakE
SnakE

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