Чек-лист подготовки к аудиту бухгалтерской отчетности

С 01.01.2022 обязательными для всех компаний стали новые стандарты учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Кроме того, на деятельность организаций в 2022 году оказывали влияние геополитические и экономические внешние факторы.

Данные обстоятельства требуют внесения соответственных изменений и раскрытий в бухгалтерскую отчетность.

Отсутствие адекватного отражения в учетной политике и в учете всех изменений, связанных с переходом на новые ФСБУ, равно как и нераскрытие связанной с этим значимой информации в пояснениях к бухотчетности может оказать существенное влияние и на достоверность отчетности за 2022 год.

Для повышения эффективности аудиторской проверки за 2022 год и получения аудиторского заключения в срок, установленный договором на аудит, просим заранее обратить внимание на порядок подготовки соответствующей информации и провести анализ следующих документов и данных: