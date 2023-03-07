Чек-лист подготовки к аудиту бухгалтерской отчетности

С 01.01.2022 обязательными для всех компаний стали новые стандарты учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Кроме того, на деятельность организаций в 2022 году оказывали влияние геополитические и экономические внешние факторы.
Данные обстоятельства требуют внесения соответственных изменений и раскрытий в бухгалтерскую отчетность.
Отсутствие адекватного отражения в учетной политике и в учете всех изменений, связанных с переходом на новые ФСБУ, равно как и нераскрытие связанной с этим значимой информации в пояснениях к бухотчетности может оказать существенное влияние и на достоверность отчетности за 2022 год.
Для повышения эффективности аудиторской проверки за 2022 год и получения аудиторского заключения в срок, установленный договором на аудит, просим заранее обратить внимание на порядок подготовки соответствующей информации и провести анализ следующих документов и данных:
Проверить Учетную политику организации на предмет внесения необходимых изменений, касающихся новых ФСБУ.
Проверить наличие документов, обосновывающих проведение оценки и пересмотра сроков полезного использования объектов основных средств (далее – ОС), обеспечить наличие документов на расчет лимита стоимости ОС.
Проверить наличие документов, обосновывающих определение (проведение) оценки и установления ликвидационной стоимости объектов ОС.
Проверить возможность использования в дальнейшей деятельности организации полностью самортизированных и ранее списанных объектов ОС с целью исключения учета таких объектов вне соответствующего счета бухгалтерского учета объектов ОС, в т.ч. с нулевой балансовой стоимостью. Проверить использование объектов ОС с нулевой балансовой стоимостью, и в случае если такие объекты используются, пересмотреть срок полезного использования таких ОС в соответствии с реальными условиями использования.
Проверить наличие документов, в отношении перечня запасов, которые будут использоваться для плановых ремонтов и модернизации объектов ОС и отражаться в отчетности в составе внеоборотных активов.
Проверить перечень арендуемых объектов с учетом принципа приоритета экономического содержания над юридической формой на предмет необходимости создания в бухгалтерском учете права пользования активом в соответствии с положениями ФСБУ 25/2019.
Обеспечить документальное подтверждение о выполнении процедур тестирования запасов и объектов ОС на обесценение.
Уделить пристальное внимание информации и раскрытиям в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год в связи с переходом на новые ФСБУ (пояснения должны содержать информацию о переходных положениях, а также подробную информацию, подлежащую раскрытию согласно требованиям каждого стандарта в отдельности: п.45-47 ФСБУ 6/2020; п.23-24 ФСБУ 26/2020; п.43-47 ФСБУ 25/2019).
Уделить пристальное внимание процедуре подготовки Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год в отношении отражения раскрытий, относящихся к соблюдению принципа непрерывности деятельности: влияние геополитических и экономических внешних факторов на деятельность компании, отрицательные показатели чистых активов, события после отчетной даты и пр.
Проанализировать события, имевшие место в период по состоянию на 31.12.2022 и датой формирования бухгалтерской отчетности (начала аудиторской проверки), на предмет необходимости отражения корректировок или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.