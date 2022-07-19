Новая УСН с 2022. Пилотный проект для 4 регионов

АУСН - новый вариант «упрощенки»

Особенность этой системы определяется названием: автоматический расчет налога, минимальное участие работодателя. Данные для расчета федеральная налоговая служба получит из онлайн-отчетов кассовой техники и банковских выписок. Зарплату сотрудники будут получать безналичным путем через определенные банки. А те уже перечислят налог с доходов работника, по сути, являясь налоговыми агентами.

На АУСН отменяется декларация. Ставки налоговые подрастут, но это из-за отмены страховых взносов. По объекту «доходы» - 8%; «доходы минус расходы» - 20%. Минимальный налог составит при этом - 3%.

Автоматизация облегчит жизнь работодателям: отпадает отчетность – банк перечислит НДФЛ, государство профинансирует взносы. Но на вычеты: имущественные, социальные - работники будут подавать сами.

В порядке эксперимента выделены 4 региона для применения автоматизации «упрощенки»:

Москва, Республика Татарстан, Калужская область Московская область.

Нужно заблаговременно известить налоговую инспекцию о переходе на автоУСН: до 31 декабря предшествующего года, через личный кабинет. Необходимо помнить: в текущем году плательщик не сможет поменять выбранные налоговые режимы. Но ежегодная смена разрешена: также до конца декабря.

Уточнение: взаимодействовать с обслуживающим банком при автоматизации придется чаще. Он должен быть включен в перечень уполномоченных банков. А чтобы попасть в этот список, необходимо соответствовать особым критериям. Также нужно «дружить» с личным кабинетом на сайте налоговой и ККТ.

Кому АУСН запрещено применять?

Не все желающие могут перейти на автоматизацию. Автоматизированная УСН запрещена участникам бизнеса, если лимиты доходов у них – более 60 млн. рублей в год, численность работников больше 5 человек, основные средства – в сумме выше 150 млн. рублей.

Под запрет попадают также:

фирмы с обособлениями и филиалами;

небанковские кредитные компании и банки;

страховой бизнес;

НПФ и фонды инвестиций;

профучастники рынков ценных бумаг;

ломбарды;

производители подакцизных товаров;

бизнес азартных игр;

адвокатура, нотариат, арбитраж, медиаторы, патент, оценщики;

организации, если доля других компаний больше 25 % (есть исключения)

бюджетные, казенные учреждения;

МФО;

иностранные компании

частные службы занятости;

участники товариществ, доверительного управления, концессионного соглашения;

работающие с агентскими договорами;

при сделках с ценными бумагами;

унитарные предприятия;

некоммерческие организации;

организации с досрочными пенсионерами;

с сотрудниками-иностранцами;

с выплатами, облагаемыми НДФЛ по ставкам 9 %, 30 %, 35 %, с начислением дохода материальной выгоды;

организации с выплатой доходов через небанковские организации;

фермеры, крестьянские хозяйства.

Совмещение АУСН и иных налоговых режимов

Совмещать АУСН с другими режимами налогообложения не удастся. Объясняется это просто: у каждого налогового объекта свои критерии расчета. Банки не станут вести раздельный учет, чтобы определить: по какому режиму получены доходы.

Итоги: пилотный проект для ретейла с автоматической уплатой налогов стартует в четырех российских регионах с июля 2022 года. Срок эксперимента - до конца декабря 2027 года. У остальных налогоплательщиков есть время проанализировать принципы нового спецрежима и подумать о его применении в своем бизнесе.