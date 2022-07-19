Новая УСН с 2022. Пилотный проект для 4 регионов

АУСН - новый вариант «упрощенки»
Особенность этой системы определяется названием: автоматический расчет налога, минимальное участие работодателя. Данные для расчета федеральная налоговая служба получит из онлайн-отчетов кассовой техники и банковских выписок. Зарплату сотрудники будут получать безналичным путем через определенные банки. А те уже перечислят налог с доходов работника, по сути, являясь налоговыми агентами.
На АУСН отменяется декларация. Ставки налоговые подрастут, но это из-за отмены страховых взносов. По объекту «доходы» - 8%; «доходы минус расходы» - 20%. Минимальный налог составит при этом - 3%.
Автоматизация облегчит жизнь работодателям: отпадает отчетность – банк перечислит НДФЛ, государство профинансирует взносы. Но на вычеты: имущественные, социальные - работники будут подавать сами.
В порядке эксперимента выделены 4 региона для применения автоматизации «упрощенки»:
- Москва,
- Республика Татарстан,
- Калужская область
- Московская область.
Нужно заблаговременно известить налоговую инспекцию о переходе на автоУСН: до 31 декабря предшествующего года, через личный кабинет. Необходимо помнить: в текущем году плательщик не сможет поменять выбранные налоговые режимы. Но ежегодная смена разрешена: также до конца декабря.
Уточнение: взаимодействовать с обслуживающим банком при автоматизации придется чаще. Он должен быть включен в перечень уполномоченных банков. А чтобы попасть в этот список, необходимо соответствовать особым критериям. Также нужно «дружить» с личным кабинетом на сайте налоговой и ККТ.
Кому АУСН запрещено применять?
Не все желающие могут перейти на автоматизацию. Автоматизированная УСН запрещена участникам бизнеса, если лимиты доходов у них – более 60 млн. рублей в год, численность работников больше 5 человек, основные средства – в сумме выше 150 млн. рублей.
Под запрет попадают также:
- фирмы с обособлениями и филиалами;
- небанковские кредитные компании и банки;
- страховой бизнес;
- НПФ и фонды инвестиций;
- профучастники рынков ценных бумаг;
- ломбарды;
- производители подакцизных товаров;
- бизнес азартных игр;
- адвокатура, нотариат, арбитраж, медиаторы, патент, оценщики;
- организации, если доля других компаний больше 25 % (есть исключения)
- бюджетные, казенные учреждения;
- МФО;
- иностранные компании
- частные службы занятости;
- участники товариществ, доверительного управления, концессионного соглашения;
- работающие с агентскими договорами;
- при сделках с ценными бумагами;
- унитарные предприятия;
- некоммерческие организации;
- организации с досрочными пенсионерами;
- с сотрудниками-иностранцами;
- с выплатами, облагаемыми НДФЛ по ставкам 9 %, 30 %, 35 %, с начислением дохода материальной выгоды;
- организации с выплатой доходов через небанковские организации;
- фермеры, крестьянские хозяйства.
Совмещение АУСН и иных налоговых режимов
Совмещать АУСН с другими режимами налогообложения не удастся. Объясняется это просто: у каждого налогового объекта свои критерии расчета. Банки не станут вести раздельный учет, чтобы определить: по какому режиму получены доходы.
Итоги: пилотный проект для ретейла с автоматической уплатой налогов стартует в четырех российских регионах с июля 2022 года. Срок эксперимента - до конца декабря 2027 года. У остальных налогоплательщиков есть время проанализировать принципы нового спецрежима и подумать о его применении в своем бизнесе.