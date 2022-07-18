💰Возмещение судебных расходов в суде

Какие судебные расходы можно возместить

Возмещению подлежат:

услуги представителя;

проведение экспертизы;

почтовая корреспонденция;

оплата транспорта и проживания;

оформление нотариальной доверенности;

услуги переводчика и т.д.

При частичном удовлетворении иска, издержки взыскиваются пропорционально.

Третьи лица вправе требовать компенсации издержек, если они участвовали на стороне, в интересах которой принято решение.

Арбитражным судом Ярославской области рассмотрено дело № А82-8234/2020 о неправомерном заключении государственного контракта между дорожной службой и частными охранными предприятиями. В удовлетворении иска отказано. После вступления решения суда в законную силу, третье лицо обратилось к истцу с заявлением о взыскании судебных расходов в размере 100 тыс. руб. Требования о взыскании издержек удовлетворены в полном объеме. Судом учтена активная процессуальная позиция третьего лица, а также объем юридических услуг, оказанных заявителю. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали данную точку зрения.

Взыскание также возможно при добровольном удовлетворении исковых требований ответчиком.

Разумность судебных расходов по усмотрению суда

Для определения суммы затрат, подлежащих возмещению, судьи должны руководствоваться принципом разумности. На практике, удовлетворяется лишь определенный процент от заявленных требований, размер снижается до неких стандартных сумм по региону.

Арбитражным судом Калужской области при рассмотрении дела № А23-8049/2016 удовлетворены требования организации из Санкт-Петербурга о взыскании задолженности по договору. После вступления решения в законную силу, фирма решила через суд возместить затраты на представителя в размере 115 тыс. руб. Расчет суммы произведен заявителем исходя из цен Ленинградской области. Иск удовлетворен частично в сумме 35 тыс. руб. Суд указал, что расценки юридических услуг в городе Санкт-Петербург не могут быть приняты с учетом сформировавшейся практики, поскольку дело рассматривалось в суде Калужской области. Апелляционная и кассационная инстанция поддержали данную позицию.

В феврале прошлого года Верховный суд указал, что судебные органы должны исходить из обстоятельств конкретного гражданского дела.

Размер издержек, подлежащих взысканию, зависит от:

стоимости аналогичных услуг;

объема требований;

сложности спора;

цены искового заявления;

продолжительности процесса;

временных затрат;

объема услуг представителя.

Подтверждением затрат выступают чеки и квитанции. Размер судебных расходов на представителя аргументировать сложнее. Необходимо показать стоимость аналогичных услуг по области (прайс юридических компаний, судебные акты в данной сфере). Рассчитать количество заседаний, на которых участвовал представитель. Указать перечень документов, подготовленных юристом (заявления, ходатайства, запросы, отзывы).

Согласно мнению Верховного Суда РФ, известность представителя не влияет на присужденную сумму.

Наличие штатного юриста или взаимозависимость с юридической компанией не препятствие в возмещении расходов

В ноябре прошлого года Верховным судом рассмотрено дело о возмещении судебных расходов на привлеченного юриста. Нижестоящие инстанции отказали истцу по причине наличия в организации собственного юридического отдела. При этом, привлеченный специалист являлся сотрудником юридической компании, в которой истец выступал единственным учредителем.

Высшая судебная инстанция встала на защиту заявителя, указав, что законодателем определено право по возмещению затрат на любого представителя. Наличие штатного юриста и подконтрольность фирмы представителя оценивается при определении разумности расходов. Но полный отказ по данным причинам неправомерен.

Как взыскать судебные расходы в полном объеме

Расчет убытков, связанных с необходимостью участия в судебном разбирательстве - трудоемкий процесс, требующий специальных познаний. Для результативного взыскания издержек рекомендуем обратиться к опытным юристам, которые выстроят активную позицию доказывания.