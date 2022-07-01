О третьем этапе пилотного проекта ФНС «Интеграция АИС «Налог-3»

Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг – это не только способ расширенного информационного взаимодействия между налогоплательщиком и налоговым органом, но и одна из форм налогового контроля. В рамках технического совершенствования такого взаимодействия внедряется подсистема «Налоговый мониторинг» АИС «Налог-3».

Общая концепция предусматривает полную ее интеграцию с учетными системами налогоплательщиков, что обеспечит последних хорошим инструментом проверки правильности операций, отраженных в их учетных системах.

Участники налогового мониторинга к 1 января 2023 году должны подготовить свои информационные системы к интеграции с АИС «Налог-3», заранее заложить время и обеспечить технические, финансовые и трудовые ресурсы для соблюдения установленных сроков. Для их удобства в рамках пилотного проекта по интеграции в 2021 году была создана рабочая группа. Сейчас в нее входит 31 организация, участвующая в налоговом мониторинге. Для них была разработана система «Песочница», которая позволяет налогоплательщикам самостоятельно проводить тестирование web-сервисов своих информационных систем.

Тестирование

Для групп компаний будет достаточно пройти тестирование одному из представителей, а затем настроить системы остальным.

До конца июня участники пилотного проекта должны завершить наиболее трудоемкий процесс — тестирование файлового обмена. На основе результатов тестирования электронных сервисов участниками рабочей группы подписывается протокол тестирования.

Интеграция

К 2024 году интеграция с АИС «Налог-3» приведет к созданию комфортной коммуникации участников налогового мониторинга с ФНС России с помощью унифицированного программного интерфейса. Это позволит регламентировать сценарии взаимодействия и автоматизированный контроль, сделает файловый обмен по современному каналу взаимодействия юридически значимым и безопасным.

С 2024 года обмен данными с налоговым органом в рамках налогового мониторинга будет осуществляться только через АИС «Налог-3» за счет открытия доступа к информационным системам организации и предоставления информации с помощью «витрины данных». Метод взаимодействия с помощью передачи документов по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота будет полностью отменен.

Третий этап тестирования

Заявки на участие в третьем этапе принимаются до 20 июня от организаций, которые ранее не проходили тестирование. Чтобы вступить в рабочую группу, организация должна соответствовать ряду критериев. В первую очередь в качестве способа информационного взаимодействия должно быть выбрано предоставление налоговому органу доступа к информационной системе организации напрямую или через аналитическую витрину данных.

Также на портале правовой информации regulation.gov.ru для обсуждения опубликован проект приказа об утверждении требований к информационным системам организации, к которым предоставляется доступ налоговым органам (ID проекта 02/08/05-21/00115841).

Информационная система организации должна обеспечивать налоговому органу доступ к соответствующим документам на период проведения мониторинга и три года после него, возможность получения, хранения и отправки документов, проведения автоматизированной проверки контрольных соотношений показателей налоговой отчетности.

К обязательным для размещения в информационной системе документам относятся сведения об организации и ее филиалах, бухгалтерская и налоговая отчетность за период проведения мониторинга, регистры бухгалтерского и налогового учета и расшифровки их показателей, документы, используемые при проведении налогового мониторинга, а также документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, сборов, страховых взносов.

В проекте приказа подробно прописаны требования к функциональным возможностям системы, ведению нормативной справочной информации, структуре хранения электронных образов документов и электронных документов, а также технической и информационной поддержке пользователей налогового органа.

Налоговый орган и организация будут взаимодействовать, обмениваясь запросами и отвечая на них в электронном виде с возможностью загрузки дополнительных материалов. Для этого необходимо настроить удобные инструменты для работы. Взаимодействие по телекоммуникационным каналам связи будет полностью отменено с 2024 года.

Утверждение проекта позволит добиться единообразного подхода к порядку получения и обработки документов в рамках проведения налогового мониторинга и упростить подготовительный этап к расширенному информационному взаимодействию с налоговым органом

Резюме

Доработка прикладной подсистемы «Налоговый мониторинг» АИС «Налог-3» даст возможность полностью автоматизировать обмен документами между налоговым органом и участниками налогового мониторинга.

Автоматизация процесса информационного взаимодействия позволит со стороны налогоплательщика минимизировать риски совершения ошибок при вводе документов, исключив человеческий фактор, со стороны налоговых органов снизит нагрузку на инспектора. Позволит перераспределить ресурсы налоговых органов в сторону процесса налогового контроля.