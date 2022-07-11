ВС подтвердил: налоговики не обязаны аннулировать декларации, которые представили неуполномоченные лица

Кроме того, суд обратил внимание: нормы о том, что подобные декларации нужно считать неподанными, действуют только с 1 июля 2021 года, а спорные документы представили в апреле 2020 года.

История дела

ООО "КС" обратилось в налоговый орган с просьбой об исключении из обработки уточненных деклараций по НДС за III и IV кварталы 2019 года, представленных неуполномоченным и не имеющим отношения к обществу лицом, и восстановлении результатов поданных налоговых деклараций за указанные периоды непосредственно обществом.

Общество также просило представить документы, на основании которых налоговики приняли от третьего лица (действующего якобы от имени ООО "КС") спорные "уточненки".

В ходе рассмотрения дела налоговый орган в качестве доказательства соблюдения установленной процедуры принятия уточненных налоговых деклараций в электронном виде представил копию доверенности, согласно которой ООО "КС" доверяет ООО "Т" представлять интересы ООО "КС" в органах ФНС. Доверенность подписана от имени директора без оттиска круглой печати организации.

Однако, когда общество потребовало почерковедческой экспертизы, чтобы доказать, что подпись на документе фальшивая, а суд попросил предъявить оригинал, доверенности не оказалось (то ли она просто потерялась, то ли уволенная сотрудница не передала свои дела).

Сложившиеся обстоятельства подтолкнули налоговиков к исключению из числа доказательств по делу представленной во исполнение определения суда копии бумажной доверенности.

Что касается ее электронного вида: ознакомиться с содержанием доверенности у суда также не получилось. Оператор ЭДО пояснил, что не имеет доступа к содержимому транспортных контейнеров (информация передается в зашифрованном виде), потому не располагает ни доверенностью, на основании которой была направлена спорная налоговая отчетность, ни информацией о ней.

Кстати, непонятно, почему электронную доверенность не предъявили расшифровавшие ее налоговики.

Установив отсутствие у ООО "Т" полномочий на представление интересов ООО "КС" в органах ФНС на момент подачи спорных деклараций, суды признали, что налоговым органом не соблюдена административная процедура принятия данных деклараций. Соответственно, действия МИФНС признаны незаконными.

Однако требования общества были удовлетворены частично. В части признания обязании налоговиков устранить допущенные нарушения путем признания недостоверными и аннулирования результатов этих деклараций, восстановления результатов первичных налоговых деклараций, представленных ООО "КС", требования оставлены судами первой и апелляционной инстанций без удовлетворения, и вот почему.

Налоговый орган не располагает правом аннулировать принятые налоговые декларации, что следует из действующего налогового законодательства и Административного регламента [1]. Письмо ФНС [2], на которое сослался заявитель, недействительно [3]. Впрочем, не заслуживает внимания и ссылка общества на судебную практику [4], так как указали налоговики, названный судебный акт принят по иным обстоятельствам с участием иных лиц. Кроме того, в решении отсутствует правовое обоснование возможности и правомерности действий по аннулированию принятых налоговых деклараций. Доводы заявителя о незаконности бездействия налогового органа как не соответствующего требованиям п. 5 ст. 80 НК также отклонены, поскольку названная норма [5] в силу прямого указания закона применяется в отношении налоговых деклараций (расчетов), представленных после 01.07.2021 [6], и не распространяется на рассматриваемые правоотношения.

При этом ст. 81 НК налогоплательщику предоставлено право подачи уточненной налоговой декларации с целью сообщения о своих действительных налоговых обязательствах. Налоговый орган, в свою очередь, путем осуществления мероприятий налогового контроля вправе проверить правильность исчисления и уплаты налогов. Приведенный вывод, подчеркивают арбитры, согласуется с судебной практикой по данному вопросу [7].

Иногда суды придерживаются иного подхода

Так, АС УО и СЗО [8] признали отчетность от неуполномоченного лица неподанной, поскольку учет недостоверных сведений нарушает права самого налогоплательщика и может привести к нарушению прав и интересов его контрагентов. Кстати, оказалось, что контрагенты общества уже получили запросы и требования от своих инспекций, ведь обнуление сумм исходящего налога у ООО "С" лишает контрагентов права на вычеты "входного" НДС.

Обратите внимание! С 01.07.2021 в ст. 80 НК прописаны основания признания декларации непредставленной, в их числе (пп. 1 п. 4.1) - подписание декларации или расчета неуполномоченным лицом.

Соответственно после указанной даты в такой ситуации чек-лист по действиям будет следующий. Отправьте в ИФНС по ТКС заявление, в котором:

укажите, каким ключом усиленной квалифицированной электронной подписи владеете вы;

перечислите декларации, которые сдали за вас неустановленные лица с дублирующими УКЭП;

попросите заблокировать дублирующие УКЭП.

Что делать, чтобы навсегда заблокировать левые УКЭП

На практике руководителям приходится лично посещать ИФНС с копией отправленного заявления и распечаткой реального сертификата УКЭП. В ИФНС можно выяснить, какой спецоператор выпустил дублирующие УКЭП. И далее с этой информацией можно обратиться к спецоператору с официальным запросом, на основании чего он выпустил УКЭП. Также можно обратиться в полицию.

Если ИФНС, рассмотрев ваше заявление, сочтет, что левые декларации поданы неустановленными лицами, она их аннулирует, оперируя новыми нормами НК [9], которые вступили в силу с 01.07.2021. В таком случае вам не придется подавать уточненные декларации по НДС. Все будет так, как будто левые декларации вообще не существовали.

Более того, чтобы избежать подобных ситуаций с указанной даты можно запретить прием своих деклараций от уполномоченных лиц путем направления в ИФНС соответствующего уведомления [10].

Еще одним шагом к исключению подобных ситуаций является переход на установление полномочий лиц на основе машиночитаемых доверенностей в электронном виде (машиночитаемые доверенности - МЧД). Тогда электронная доверенность будет храниться в единой информационной системе ФНС и ее не придется прикладывать к каждому пакету электронных документов, отправляемых по телекоммуникационным каналам связи. При сдаче декларации или отправке прочих документов достаточно будет указать уникальный номер доверенности. Переход в 2022 году осуществляется в добровольном порядке, но 1 января 2023 года такой порядок станет обязательным [11].

Резюме: Признание фальшивых деклараций, представленных неуполномоченными лицами – процесс трудозатратный, и не всегда заканчивается успехом, что подтверждает складывающаяся неоднозначная судебная практика. Однако в настоящее время избежать подобных ситуаций позволяют самостоятельные действия налогоплательщика, как например возможность запретить ФНС прием своих деклараций от иных лиц. А в связи с обязательным переходом с 1 января 2023 года на машиночитаемые доверенности возникновение таких ситуаций будет еще реже.

[1] Приказ ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343

[2] Письмо ФНС от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247@ (ранее здесь содержалась Инструкция по отзыву (аннулированию) деклараций по НДС и налогу на прибыль организаций)

[3] Письмом ФНС от 02.11.2018 № ЕД-4-15/21496@ отменено действие Инструкции по аннулированию деклараций, в связи с чем ведомством отозвано Письмо от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247@.

[4] Решение Арбитражного суда Москвы от 26.10.2020 по делу № А40-233315/19-20-4737, оставлено без изменения апелляцией, поддержано АС МО (Постановление от 07.07.2021 № Ф05-12119/2021) и ВС РФ (Определение от 08.12.2021 № 305-ЭС21-19551).

[5] п. 4.1 введен Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ;

[6] п. 4 ст. 9, Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ

[7] Постановления АС УО от 11.09.2018 № Ф09-4202/18, Первого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2021 по делу № А79-12459/2019.

[8] Постановление АС Уральского округа от 20.01.2022 по делу № А60-14403/2021, Постановление АС СЗО от 13.07.2021 № Ф07-5554/2021.;

[9] подп. 1 - 5 п. 4.1 ст. 80 НК (ред., действ. с 01.07.2021);

[10] Рекомендуемая форма и электронный формат такого уведомления приведены в Письме ФНС от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9014@;

[11] Статья 17.2, 17.3 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об электронной подписи", письмо ФНС от 01.03.2022 № ЕА-4-26/2465.