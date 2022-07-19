Кассация не поддержала доначисление НДС из-за технической ошибки в книге покупок

Суть дела

Организация отразила в книге покупок счет-фактуру, в котором объединила данные 2 выставленных контрагентом. В декларации она заявила вычет на общую сумму. При камеральной проверке инспекция нашла несоответствие: у контрагента в книге продаж по тому же счету-фактуре сумма была меньше. С возражениями на акт проверки организация передала:

2 счета-фактуры, данные о которых и должна была внести в книгу покупок;

письмо контрагента о том, что оба счета-фактуры выставляли.

До конца проверки организация не внесла изменения в книгу покупок, не направила по ТКС уточненку и пояснения. Инспекция начислила недоимку, пени и штраф. Она посчитала, что вычет завысили на сумму второго счета-фактуры.

Организация оспорила решение

Первая инстанция и апелляция заняли позицию инспекции. Однако кассация поддержала организацию по следующим причинам:

налогоплательщик неправильно заполнил книгу покупок и декларацию, но это не привело к занижению налога;

первичку, которая подтверждает право на вычет, представили;

инспекция не указала в решении, что не было самих операций, источника возмещения НДС, связи расходов с облагаемыми операциями. Нет сведений о том, что расходы не приняли к учету или ошибку допустили умышленно;

такая ошибка не основание доначислять НДС.

Такая позиция судов не нова

Положительная судебная практика для налогоплательщика основывается на том[1], что налоговые вычеты и порядок их применения регулируются ст. 171, 172 НК РФ, которые не связывают правильность ведения книги покупок с правом на применение налоговых вычетов. Поэтому нарушение порядка заполнения книги покупок само по себе не может являться основанием для отказа в предоставлении налоговых вычетов, право на которые подтверждено счетами-фактурами, оформленными в установленном законом порядке.

Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы[2].

Судами при разрешении таких ситуаций как правило исследуется суть отнесения допущенных нарушений налогоплательщиком к техническим ошибкам, которые не повлияли на исчисление налоговой базы. К таким техническим ошибкам точно не могут быть отнесены:

нарушения налогоплательщиком в части ведения учета, а именно когда суммы отраженные в счетах-фактурах и книги покупок абсолютно разные[3];

неотражения счетов-фактур в книге покупок[4];

несоответствие налогооблагаемой базы (выручки), заявленной обществом в декларации той налогооблагаемой базы (выручки), которая зафиксирована им самим в его регистрах[5];

исправления в книгу покупок налогоплательщик вносимые путем перечеркивания одних показателей и внесения других ручкой[6];

ошибки не позволяют идентифицировать участников и существо сделок, содержат недостоверные сведения[7].

Резюме: в том случае, если налогоплательщик заявил вычет по счетам-фактурам правомерно, то технические ошибки в заполнении книги покупок, которые не повлекли неверное исчисление налоговой базы, не создали несоответствий между исчисленной налоговой базы и налоговыми регистрами, не могут являться основанием для отказа в вычете НДС.

[1] Постановление АС ПО от 28.03.2018 N Ф06-31008/2018 по делу N А65-11110/2017;

[2] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.11.2015 N Ф05-14555/2015 по делу N А40-128610/14, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.04.2018 N Ф06-31295/2018 по делу N А65-5198/2017, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу N А13-14539/2016, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.10.2012 по делу N А26-10317/2011, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 20.03.2012 по делу N А58-6572/2010 (Определением ВАС РФ от 03.08.2012 N ВАС-9223/12 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ);

[3] Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.10.2020 N Ф08-8595/2020 по делу N А32-41399/2019;

[4] Постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2011 N 23/11 по делу N А09-6331/2009;

[5] Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.03.2019 N Ф08-519/2019 по делу N А32-16150/2017 (Определением Верховного Суда РФ от 28.06.2019 N 308-ЭС19-9276 отказано в передаче дела N А32-16150/2017 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления);

[6] Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.10.2018 N Ф08-8277/2018 по делу N А53-23201/2017;

[7] Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.07.2018 N Ф08-5198/2018 по делу N А32-10197/2017;