ЕНП+ЕФС-1: изучаем, торопимся, спотыкаемся...

ЕНП

Систему ЕНП до того, как она заработала успели откорректировать Так, 28.12.2022 принят федеральный закон [1], изменяющий принятые поправки.

Среди новшеств, большинство из которых начнет действовать с 1 января, можно выделить такие:

– изменят порядок учета уточненных деклараций и расчетов при определении совокупной обязанности;

-при формировании сальдо на 01.01.2023 особым образом будут учитывать уплаченные страховые взносы срок уплаты которых был перенесен на 2023 год для пострадавших отраслей, а также переплату в региональный бюджет по налогу на прибыль;

– в совокупной обязанности не станут учитывать суммы, по которым приостановили уплату на период рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке;

– налоговому агенту доначислят НДФЛ, если при проверке обнаружат, что налог не удержали;

Часть поправок касается налоговых агентов по НДФЛ. Так, правило становится единым [3]: удержанный налог перечисляют в бюджет по месту учета налогового агента (месту его жительства) и по месту нахождения каждого его обособленного подразделения. При этом неважно, превышает НДФЛ 650 тыс. руб. или нет, как это было предусмотрено.

Также для налоговых агентов переносят срок, в который нужно сообщить о невозможности удержать налог: с 1 марта на 25 февраля. Эти поправки вступят в силу через месяц после опубликования.

Обязательный переход на уплату налогов по схеме уплаты единого налогового платежа сопровождается созданием системы подзаконных актов о ЕНП.

Большинство нужных документов уже утвердили. Однако еще есть не принятые, но разработанные проекты, например:

– правил заполнения платежек на уплату налогов по «старой схеме», то есть путем перечисления в счет конкретного налога, а не ЕНП (проект [4] выставляли на обсуждение уже несколько раз);

– формы и форматы [5] акта сверки и заявления о его выдаче, по которым налогоплательщик получит информацию о принадлежности денег, перечисленных или признаваемых ЕНП, либо денег, перечисленных не как ЕНП.

Среди утвержденных подзаконных актов:

· формы заявлений [6] на зачет и возврат положительного сальдо;

Как такового понятия переплаты налога с 2023 года более не существует [7]. С 1 января 2023 года на едином счете налогоплательщика формируется положительное сальдо, право на распоряжение которого возникает. Распорядиться положительным сальдо по своему выбору можно в зачет предстоящих платежей по определенному налогу/взносу или в счет исполнения налоговых обязательств иного лица.

· форма уведомления об исчисленных налогах.

Уведомление подается по налогам, взносам и авансовым платежам, которые перечисляют до подачи декларации или без нее. По некоторым фискальным платежам, таким, как НДФЛ и страховые взносы, уведомления необходимо будет представлять ежемесячно за исключением апреля, июля, октября и января, то есть в месяцы представления налоговых расчетов за отчетные периоды представлять уведомления не нужно. Форма позволяет указать в ней информацию по видам налогов/взносов/сборов срок уплаты которых приходится на соответствующий месяц. По этой причине уведомление подается один раз в единый срок для представления отчетности – не позднее 25 числа соответствующего месяца.

При этом в 2023 году действует переходный период[8]: налогоплательщик может сохранить «старый» порядок уплаты налогов перечисляя деньги с указанием реквизитов конкретных налогов, бронируя суммы отдельно на ЕНС. Такая возможность будет существовать, пока налогоплательщик не подал первое уведомление.

ЕФС-1

Объединение фондов ПФР и ФСС повлекло за собой появление новых форм отчетности, представляемой как в единый фонд, так и в налоговый орган.

Форма ЕФС-1 будет представляться страхователями – организациями или ИП, как имеющих штатных сотрудников, так и привлекающих лиц по договорам ГПХ. Форма объединит в себе четыре формы: 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. Постановление вступило [11] в силу 1 января 2023 года.

Каждый подраздел формы соответствует по сути ранее представляемой форме отчетности, включенной в состав ЕФС-1.

Так как порядком допускается представление разделов и подразделов формы ЕФС-1 отдельными файлами в разные даты, то соответственно ЕФС-1 можно представить в составе титульного листа и соответствующего раздела в следующие сроки:

– по сведениям о трудовой (иной) деятельности [12]:

· В случае приема, увольнения, приостановления действия трудового договора и последующего возобновления – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа;

· В случае заключения и окончания действия договора ГПХ – не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения (расторжения) договора;

· В случае перевода сотрудника на другое рабочее место или переименование страхователя – ежемесячно;

– по сведениям о заработной плате работников государственных учреждений [13] – ежемесячно;

– по сведениям о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя [14], – ежеквартально;

– по сведениям по страховым взносам на травматизм [15] – ежеквартально;

– по сведениям о страховом стаже [16] – ежегодно.

Необходимо отметить, что кадровикам при заполнении ЕФС-1 в случае увольнения сотрудника необходимо будет указать не только [17] причину увольнения, но и код. Последний берут из классификатора [18] к порядку заполнения.

Например, при увольнении по собственному желанию – п3ч1с77тк. Сейчас в СЗВ-ТД код не указывают. Если в гр. 7 поставили код «иное», то надо отразить норму нормативно-правового акта, по которому уволили работника. При прекращении договора ГПХ графу не заполняют.

Страхователи – государственные (муниципальные) учреждения также заполняют свой раздел [19] формы ЕФC-1. На его основе станут мониторить систему оплаты труда в бюджетной сфере. В этом подразделе отражают информацию о зарплате и условиях работы в учреждениях.

ПФР в свою очередь прокомментировал [20] на своем сайте представление новой отчетности и нюансы заполнения отчетности за 2022 год.

Так, форму СЗВ-М за декабрь 2022 года надо подать до 16 января. Начиная с января 2023 года данная форма не подается.

Чтобы определить форму, по которой надо подать сведения, ориентируются на период издания приказа о кадровом мероприятии. СЗВ-ТД сдают, если дата приказа – до 1 января, ЕФС-1 – если после 1 января.

Резюме: Порядок уплаты фискальных платежей по схеме уплаты через единый налоговый платеж кардинально изменил устоявшийся к 2023 году порядок, сформированную практику налоговых правоотношений. Хотя затрагивает он только порядок уплаты налогов, а не их исчисление. В настоящий момент процесс перехода оказался сырым и на практике вызывает у бизнеса только вопросы. По этой причине желание сохранить прежний порядок уплаты налогов в счет конкретных его реквизитов понятно. В 2023 году такое возможно в силу действия специальных правил перехода. Между тем, «старый» порядок будет работать до первой подачи уведомления, после этого считается, что налогоплательщик перешел на общий порядок уплаты ЕНП.

Вызывает вопросы и формирование сальдо ЕНС. По замыслу законодателя информацию о зачислении сумм в счет единого налогового платежа, а также их разнесение налоговым органом самостоятельно в счет конкретных налогов на основании поданной отчетности и новой формы – уведомления можно увидеть[9] в специальном разделе личного кабинета налогоплательщика. Разнесение сумм будет производиться в автоматическом режиме в строго регламентированном НК РФ[10] порядке.

Однако формирование в специальном порядке сальдо ЕНС может ввести в заблуждение налогоплательщиков из пострадавших отраслей, которые имели право на отсрочку по уплате страховых взносов, но не воспользовались ею. Уплаченные такими налогоплательщиками суммы страховых взносов не были засчитаны в совокупной обязанности, а соответственно остались в качестве переплаты на 01.01.2023. За счет такой переплаты в первую очередь при формировании сальдо будет погашена имеющаяся недоимка по другим налогам. В случае, если такое произойдет, при наступлении срока платежа, согласно предоставленной отсрочке налогоплательщику повторно придется выделять денежные средства на уплату страховых взносов за 2022 год.

С необходимостью представлением новой формы ЕФС-1 страхователи могут столкнуться уже в январе. Так, не позднее следующего рабочего дня нужно будет представить в единый фонд СФР форму после заключения или расторжения трудового договора (со дня издания приказа) или договора ГПХ. Но так как представление указанной формы не обязует представлять все ее разделы страхователю возможно подать лишь титульный лист и подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» раздела 1.

Сведения за отчетные периоды, истекшие до 2023 года, подают по текущим формам в их сроки. Например, не позднее 16 января нужно направить СЗВ-М за декабрь, а не позднее 25 января – электронный 4-ФСС за 2022 год.

В случае, если все-таки страхователь в силу большого количества обязанностей ошибется, то напомним, что теперь у страхователя 20 дней вместо 10, чтобы заплатить[21] штраф. Если это сделать в течение первых 10 дней, действует скидка 50%.

А если страхователь исправит ошибку до того, как ее найдут проверяющие, ответственность не наступает[22].

Необходимо отметить, что персонифицированные сведения (ранее СЗВ-М) с 1 января 2023 года страхователи будут представлять не в фонд, а в налоговую инспекцию.

Персонифицированные сведения о физических лицах – новая форма отчетности, которую с 2023 г. сдают ежемесячно[23].

В отличие от прежней формы персонифицированных сведений в новую необходимо включать и лиц, работающих по договорам ГПХ, в связи с включением последних в число застрахованных. В первый раз сведения надо сдать за январь 2023 г. За декабрь 2022 г. отчитаться нужно[24] по прежней форме СЗВ-М в СФР.

Ссылки