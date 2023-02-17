ВЭД

Какие сделки резиденты РФ могут оплатить инвалютой

С 27 декабря 2022 года резиденты могут получить оплату от зарубежных компаний наличными в любой инвалюте и, не внося на расчетный счет, оплатить ею по своим сделкам.

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Какие сделки резиденты РФ могут оплатить инвалютой

27 декабря 2022 года закрепили[1] право резидентов получать от зарубежных компаний и других нерезидентов наличные в любой валюте в виде:

  • платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них;

  • возврата аванса за импорт тех же объектов, который не состоялся;

  • сумм по договорам займа, если кредиторы по ним – резиденты.

Эти деньги можно, например, использовать для расчетов с нерезидентами по импортным контрактам без зачисления на банковские счета.

Еще одна из опций – ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или получения в РФ от нерезидента:

  • продать иностранную валюту уполномоченному банку (по курсу ЦБ на день операции) и зачислить полученные рубли на свой счет в уполномоченном банке;

  • зачислить на свой валютный счет в таком банке;

  • внести в свою кассу.

При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство о таможенном регулировании.

Есть и другие положения.

Резюме: резидентам разрешили рассчитываться в наличной валюте с нерезидентами.

Утвержденные правила устанавливают порядок расчетов наличными между российскими компаниями и ИП при ведении внешнеторговой деятельности и (или) предоставлении и возврате займов нерезидентам.

Наличную валюту и рубли от нерезидентов российские резиденты вправе получать, например, за поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы по условиям контрактов внешнеторговой деятельности. Ограничений на сумму операции не установлено.

С полученными средствами резидент, в частности, вправе поступить так

  • использовать для расчетов с нерезидентом по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим ввоз товаров на территорию РФ;

  • зачислить на счета, открытые в банках за пределами РФ;

  • не позднее 30 рабочих дней с момента ввоза наличных в РФ или их получения от нерезидента на территории РФ зачислить на свой счет в соответствующей валюте в уполномоченном банке или внести в кассу.

Напомним, с 8 августа 2022 года действует послабление для отечественного бизнеса. Он не обязан[2] соблюдать, в частности, общее правило[3], по которому по валютным операциям надо рассчитываться через счета в уполномоченных банках или переводами электронных денег.

Это касается участников внешнеторговых и заемных отношений.

Также при ведении ВЭД российские компании и ИП:

  • не обязаны зачислять[4] полученную от нерезидентов инвалюту на счета в уполномоченных банках;

  • могут производить[5] зачет требований к нерезидентам (обязательств перед ними), замену обязательств нерезидентов новыми обязательствами.

Однако такие сделки не должны противоречить иным указам президента.

Кроме того, исключения может установить правительство.

  1. [1] П.2 постановление Правительства от 26.12.2022 № 2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами» (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 27.12.2022).

  2. [2] Указ Президента от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями».

[3] ст. 14 закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О валютном регулировании и валютном контроле».

[4] Пп "б"п. 4 Указа Президента от 08.08.2022 № 529.

[5] Пп "в"п. 4 Указа Президента от 08.08.2022 № 529.

Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
налоговый консультант

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