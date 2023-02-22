Товары: контроль просрочки и незаконного оборота. Пока добровольно

С 1 февраля по 1 августа 2023 на территории РФ пройдет эксперимент[1] по исключению технической возможности продажи незаконно введенной в оборот или просроченной маркируемой продукции.

В эксперименте будут задействованы отдельные виды молочной продукции, упакованная питьевая и минеральная вода, пиво, сидр, слабоалкогольные напитки, табак и табачные изделия, сигареты и сигары, курительные смеси для кальяна и прочее.

Для участников оборота указанных товаров эксперимент проводится на добровольной основе.

Координация проведения эксперимента возложена на Минпромторг.

Пилотный проект проведут с помощью системы «Честный знак». Добровольно поучаствовать в эксперименте смогут, в частности, розничные продавцы.

В рамках него будут делать следующее:

розничный продавец просканирует средство идентификации товара;

код маркировки передадут в систему;

в ней проверят, запрещен ли оборот товара;

сведения по итогам проверки направят продавцу;

продавец с учетом этих данных решит, реализовывать ли товар;

он же зафиксирует, сколько времени ушло на проверку.

Резюме: В стране начался эксперимент по блокировке просроченных продуктов на кассах магазинов. Пока в нем участвует только одна крупная торговая сеть, а блокируются только молочная продукция, пиво и бутилированная вода.

Кассы не хотят пробивать просрочку не сами по себе – не дает система мониторинга «Честный знак», установленная на все кассовые аппараты в магазине.

«Если опыт сочтут успешным, торговые сети будут распространять данную технологию на другие площадки и другие группы товаров. Это упростит работу с товарами, снизит нагрузку на персонал торговых площадок и повысит лояльность покупателей», – рассказал[2] зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Добровольный эксперимент продлится до 1 августа 2023 года. Он коснется не только молочной продукции, но и упакованной воды, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, а также пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. «Отсекать» планируется не только просрочку, но и продукцию, введенную в оборот незаконно, поясняют в Минпромторге[3].

Как пояснила эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, продавцы, как и раньше, во время продажи будут сканировать код Data Matrix. После этого касса вместе с оператором фискальных данных отправят запрос в «Честный знак».

По запросу система проверит, есть ли в ней сведения о запрете оборота этой единицы товара. «Честный знак» передаст эту информацию в ответ на запрос. Так продавец может принять решение, реализовывать ли конкретный товар.

Особенность эксперимента заключается еще и в том, что продавец должен фиксировать время, потраченное на проверку товара.

Если эксперимент пройдет удачно, ретейлерам надо готовиться к тому, что они технически не смогут продавать на кассе товары, у которых истек срок годности или которые незаконно ввели в оборот.

На мой взгляд, Правительство все туже «затягивают гайки» нелегальным «производителям, импортерам» товаров, в данном варианте маркированных.

В случае успешности эксперимента с полок торговых рядов исчезнут товары, которые имеют липовые коды маркировки. По сути останавливает только затраченное на кассе время проверки достоверности нанесенной маркировки.

А по факту Мишустину удастся красиво пресечь ту конечную цель, разорвав цепочку продажи нелегального товара потребителю.

Главе Правительства, в силу его технического образования, все больше удается реализовать его самые продвинутые идеи и «технически обуздать» товарный рынок на предмет нелегальности товаров:

система обязательной маркировки (контроль производителя и импортера, и пока в добровольном порядке конечного продавца);

система прослеживаемости товаров (контроль производителя и импортера);

постоянное включение в список таких товаров все большее количество позиций;

внедрение данных систем на территории не только РФ, но и ЕАЭС.

Остается пожелать удачи нашему Правительству в реализации смелых идей!

Источники:

[1] Постановление Правительства от 24.01.2023 N 74 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по исключению технической возможности продажи пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности»

[2]https://rg.ru/2023/02/01/srok-davnosti.html?tgm)@rgrunews

[3]https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_rossii_startoval_eksperiment_po_iskliucheniiu_vozmozhnosti_prodazhi_markiruemoi_prosrochennoi_produktsii