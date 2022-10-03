Как не пострадать от бывшей (бывшего)

Здравствуйте, уважаемые читатели. С вами снова налоговый консультант Евгений Сивков, а это значит, что мы будем говорить о налогах и обо всём, что с ними связано.

Итак, это моя четвертая статья на Клерке, а цифра четыре в нумерологии не самая счастливая. В Японии, например, четвёрку боятся больше, чем число 13, так как в японском она созвучна иероглифу «смерть».

Вот на такой «позитивной» ноте я начну свой рассказ о том, каких масштабов неприятности способны устроить бывшие жёны и мужья успешным бизнесменам и бизнес-леди.

20 лет моя профессиональная деятельность связана с налогами, и все эти 20 лет мне приходится защищать бизнесменов и бизнес-леди от их второй половины.

И скажу вам откровенно: если в отношениях с налоговой ещё прописаны хоть какие-то правила, то в паре «бизнес и бывшие» их просто не существует.

Есть только одна прямая зависимость: чем больше бывшая или бывший знают о вашем бизнесе, тем больший урон они способны нанести своему «врагу»!

Поэтому я решил дать простые рекомендации, которые сэкономят вам миллионы рублей и сохранят вашу нервную систему.

Правило, первое: никто не должен знать, чем вы занимаетесь, на чем делаете деньги, держите в тайне ваши связи, контакты. Владея этой информацией, бывшие могут «слить» её конкурентам или начать шантажировать вас.

Второе: нельзя оставлять документы (договоры, счета компании и т.п.) дома, особенно если это связанно с покупкой недвижимости.

Не могу забыть случай, когда бывшая супруга одного бизнесмена привезла в налоговую инспекцию коробку с документами, в которой были ведомости за несколько лет по неучтённой заработной плате сотрудников с их подписями. Мало того что плохо стало самому бизнесмену, так ещё были допрошены и все его сотрудники, сделана экспертиза подписей и т.д. Получите, что называется, весь букет «удовольствий»!

Третье: не следует регистрировать компании, недвижимость, дорогие вещи на себя. А для жены, которая на этот момент ещё не стала бывшей, есть отличный «отмаз»: на случай, если налоговая придет.

При покупке дорогих вещей, например, какой-нибудь крутой аудиосистемы за пару миллионов, в гарантийном талоне лучше написать фамилию и реквизиты вашей мамы или человека, которому вы полностью доверяете. Важно быть уверенным, что этот человек в любой ситуации будет на вашей стороне. Тогда в случае развода можно говорить что угодно: это не моё, друг дал на время попользоваться.

Помните, в соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, признается их совместной собственностью (т.е. оно принадлежит как мужу, так и жене, без определения их долей).

Четвертое: ставьте пароли на электронную почту, на доступ к файлам, а ещё лучше, если на ваш компьютер установят программу, которая будет отслеживать, какую информацию просматривали в ваше отсутствие или пытались это сделать. Так вы всегда сможете вовремя заметить: что-то началось...

Пятое: вашими общими знакомыми должны быть люди, которые никак не связаны с вашей работой, например, школьный друг, зубной врач и т.д. Иначе они могут стать ценными свидетелями, и не всегда в вашу пользу. Особенно опасно, если друг семьи — ваш бывший финансовый директор. В суде он любезно по дружбе может рассказать, чем и как вы владеете.

Шестое: лучше пользоваться платежными карточками и телефонами, которые на вас не зарегистрированы, так как некоторую информацию можно затребовать через суд.

Имейте в виду: ваша вторая половина понимает, что вы богаты, и постарается извлечь из этого максимальную пользу.

Поэтому она (или он)обязательно обратится к адвокату, и вообще будет очень тщательно готовиться к разводу. Времена, когда такие решения принимались спонтанно, уже давно в прошлом, они ушли вместе с социализмом.

Теперь девушки (а иногда и молодые люди) при заключении и расторжении брака чаще руководствуются не чувствами и эмоциями, они просчитывают, насколько это выгодно. Ваша задача: изначально не дать ей (или ему) возможности обвести вас вокруг пальца и отобрать всё.

Поэтому, самое важное, седьмое: составляйте брачный контракт! Я считаю, что лучший подарок от родителей это условие: мы даём благословение на свадьбу, только если будет заключен брачный контракт.

Во всяком случае, именно такой аргумент можно привести второй половине, чтобы не обижать её или его чувства. Тут, кстати, есть ещё один интересный момент. Например, если в случае развода одна сторона будет выплачивать другой некую сумму, то сумма эта облагается налогом на доходы физических лиц. Следовательно, на самом деле эта сторона получит на 13 % меньше, чем предполагалось.

Конечно, это далеко не полный список того, что можно сделать, чтобы обезопасить себя в случае развода. Но правило «Предупрежден — значит, вооружен» здесь действует как никогда.

Буду благодарен за «лайк» или комментарий, поделитесь своим опытом... Например, она (или он) сказала: мне ничего не нужно, ни заводов, ни Феррари...

Где-то, когда-то, с кем-то такое же случалось? Настоящая любовь...

Евгений Сивков