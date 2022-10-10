Майкрософт должен быть разрушен

Когда-то давным-давно я читал фантастический рассказ. Там описывалось далекое будущее. Весь мир был заполнен роботами, они выполняли практически всю работу. Это были такие человекоподобные металлические штуки наподобие С-3РО из «Звездных войн».

Но услугами роботов пользовались только нищеброды. Богатые люди предпочитали использовать усилия исключительно живых людей. Им прислуживали люди-официанты, люди-шоферы, женщины горничные. Их детей обучали живые учителя.

Забавно, это было написано лет 50 тому назад! Автор, похоже, оказался настоящим провидцем. Точно такой же слом в общественном сознании мы наблюдаем сегодня.

Чем состоятельные люди отличаются от социально незащищенных слоев населения? Они предпочитают вести жизнь офлайн, а не таращиться практически все свободное (и большую часть рабочего) времени в экранчик смартфона или монитор стационарного компьютера.

Почему это происходит? Ведь, казалось бы, всеобщая повальная цифровизация – огромное благо, бесценный подарок современному человечеству. Это, конечно, так. Но с другой стороны в самой природе человека заложены свойства, которым противопоказана онлайн-революция.

Вспомним историю. Древние греки были удивительным народом. Всего несколько сотен интеллектуалов за триста лет внесли такой вклад в копилку человеческой культуры, что просто диву даешься. А все почему? Эллины изобрели невероятно эффективный способ генерирования креативных идей – так называемые симпосии. Несмотря на имеющееся этимологическое родство, симпосии не имеют ничего общего с современными уныло-официальными симпозиумами.

Несколько мужчин собирались в пиршественной зале, укладывались на ложа вокруг стола, слушали музыкантов, пили вино (обязательно разбавленное водой, неразбавленный алкоголь считался признаком варварства) и вели беседы. Задавалась тема, и все присутствующие по очереди высказывались по этому поводу. Причем темы были самые разнообразные, но, в основном, нравственно-философского характера. Что такое справедливость? Возможно ли равенство между людьми? Существует ли настоящая любовь?

Почитайте диалоги Платона, они представляют собой, как правило, обработанные автором стенограммы таких бесед. Это вам не котиков в инстаграме размещать.

Потом на смену утонченным грекам пришли грубые римляне, которые предпочитали просто нажираться деликатесов, вызывая при помощи павлиньего пера искусственную рвоту. Дело кончилось мрачным средневековьем, из которого европейцев вывела система университетов, превратившихся со временем в кузницу научной революции.

Вы можете сказать, что современное образование предлагает людям массу эффективных онлайн-технологий. Какой смысл слушать зануду профессора вживую, когда можно с экрана получить ту же информацию, но гораздо быстрее? Это точно. Быстрее. Но, как говорится, быстро только кошки родятся.

В средневековой Европе с литературой до изобретения книгопечатания, конечно, было не очень. Однако создатели университетов видели главную ценность такой системы образования в другом.

Они считали, что университет – это такое место, где умные молодые люди могут общаться друг с другом и с умными представителями старших поколений (профессура).

А нынешние строго сегментированные социальные сети представляют собой резервации для узкого круга лиц, который создается по возрастному критерию, по уровню образования, по интересам.

Вспомните свои школьные или университетские годы. Что вы помните больше всего? Я, например, с благодарностью вспоминаю свою учительницу химии. Из самого предмета я помню только две формулы: воды и этилового спирта (ибо неразбавленный алкоголь – признак варварства). Но сама химичка запомнилась тем, что разговаривала с нами, тинэйджерами, как со взрослыми людьми. Уважительно, но без панибратства. Родители дома так со мной не говорили.

Еще один важный довод в пользу живого общения. Психологи утверждают, что порядка 70 процентов информации при общении с другими людьми мы получаем из невербальных источников: мимика, жестикуляция, тембр голоса, прикосновения. В этом плане, согласитесь, онлайн-общение сильно проигрывает.

Так что выражение «роскошь человеческого общения» – это не красивые слова. А тот, кто ее может себе позволить, и станет считаться представителем элиты, который во времена всеобщей цифровизации пользуется услугами живых преподавателей, врачей, консультантов, психологов, водителей, официантов… сексуальных партнеров, наконец.

Как сегодня неприличным считается смотреть телевизор, так, возможно, в недалеком будущем уважающий себя человек зайдет в соцсети только в темноте и под одеялом. Он будет слушать виниловые пластинки, ходить в оперу, читать бумажные книги, отдавать распоряжения секретарю, который на своем планшете изучит свежие биржевые котировки и подготовит доклад боссу.

Экономка на семейном автомобиле, управляемом шофером, съездит за экологически чистыми продуктами в дорогущий магазин, в котором работают настоящие живые продавцы. Что называется, будни постцифровой цивилизации.

Сегодня много говорят о том, что в связи с цифровой революцией отмирает масса профессий. Скоро с рынка труда уйдет множество юристов, экономистов, переводчиков. Со временем исчезнут продавцы, охранники, водители, пилоты.

Творцы произведений массовой культуры тоже сойдут со сцены (и слава богу!). Человечество будет поделено на две неравные группы: узкий слой управленцев и инженеров и огромные массы пауперизированного населения, живущего на нищенские пособия и уткнувшегося в экраны своих гаджетов.

Тут возникает вопрос: а можно ли как-то оздоровить жизнь этих несчастных? Как отвлечь миллиарды ненужных людей от гаджетомании? В принципе, рецепт имеется. Его еще в прошлом веке предложил Махатма Ганди. Прекрасной заменой смартфону может быть чаркха, ручная индийская прялка. В Индии до сих пор популярны школы, где обучают искусству обращения с этим замечательным инструментом.

Ведь когда вы занимаетесь ручным изготовлением ткани, говорят адепты Ганди, вы, во-первых, медитируете (полезно для психики), а, во-вторых, становитесь самозанятым (полезно для экономики). Но, боюсь, этот рецепт не станет слишком популярным на просторах нашей родины. Мы, скорее всего, обречены на социальную стратификацю описанного выше типа: спецы-элитарии и потребители экранных котиков.

А кроме них – кто еще? Вероятно, появится немалый спрос на мастеров того самого человеческого общения. Люди, которые смогут занять вас интересной беседой (тот самый симпосий), станут очень востребованным и, скорее всего, высокооплачиваемым персоналом.

Что собой представляет работа такого специалиста? Люди постарше могут вспомнить Ираклия Андроникова или Юрия Лотмана. А сегодня к вашим услугам выступления Евгения Гришковца. Можно вспомнить и Эдварда Радзинского, хотя лично мне не нравится его визгливый голос (но это уже дело вкуса). В любом случае, общение с такими людьми в обозримом будущем не заменят никакие цифровые технологии.

Может быть, наступит время, когда люди обуздают сетевое безумие и загонят эту стихию в разумные рамки. А пока нам остается только повторять, слегка перефразируя слова Катона Старшего: Майкрософт должен быть разрушен. Тем, кому цифровое образование не дает поймать аллюзию, советую погуглить.

Евгений Сивков