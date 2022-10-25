О чем бухгалтер задумывается в последнюю очередь, а зря. Что в этом не так?

Такая опасность реальна. Поэтому надо себя защитить и снизить риск этой ответственности. Повысьте свою безопасность!

На вебинаре обсудим:

минимальный пакет внутренних документов (положение о бухгалтерии, инструкции и т.д.);

перечень программ, обеспечивающих безопасность компьютера и телефона бухгалтера;

как не попасть на субсидиарную ответственность по долгам компании;

как оформить отношения между бухгалтерией и руководством чтобы не попасть под налоговую, административную и уголовную ответственность.

Отдельно будет обзор судебной практики: когда «пострадали» бухгалтеры и почему это произошло.

И это далеко не все. Больше бонусов и подробностей - по ссылке.