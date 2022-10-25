Вебинары для бухгалтеров

О чем бухгалтер задумывается в последнюю очередь, а зря. Что в этом не так?

Ответственность бухгалтера возрастает с каждым днем. Тут тебе и ответственность за персональные данные, и за нарушения компании по результатам налоговой проверки, и субсидиарная ответственность по долгам компании.

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Такая опасность реальна. Поэтому надо себя защитить и снизить риск этой ответственности. Повысьте свою безопасность!

На вебинаре обсудим: 

  • минимальный пакет внутренних документов (положение о бухгалтерии, инструкции и т.д.);
  • перечень программ, обеспечивающих безопасность компьютера и телефона бухгалтера;
  • как не попасть на субсидиарную ответственность по долгам компании;
  • как оформить отношения между бухгалтерией и руководством чтобы не попасть под налоговую, административную и уголовную ответственность.

Отдельно будет обзор судебной практики: когда «пострадали» бухгалтеры и почему это произошло.

И это далеко не все. Больше бонусов и подробностей - по ссылке

Евгений Сивков
Евгений Сивков
налоговый консультант в Россия и ближайшее зарубежье

Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация расходов на персонал и исполнителей. Договоры ГПХ с физическими лицами и самозанятыми

Договоры гражданско-правового характера с физическим лицом и с физическим лицом — самозанятым широко применяются в бизнесе. Однако неправильное составление и исполнение таких договоров может стать причиной претензий со стороны проверяющих.

Налоговая оптимизация расходов на персонал и исполнителей. Договоры ГПХ с физическими лицами и самозанятыми

Повышение квалификации

Учет в строительстве

Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой

Строительство считается сложной отраслью для бухгалтеров — вести учет тяжело, специалистов не хватает. Хотите уверенно стартовать в эту сферу — смотрите этот мини-гайд «Клерка».

Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой
Проверки МСП

Компаниям, в которых мобилизовали гендиректора или учредителя, собираются отменить будущие проверки

Мобилизованный руководитель не сможет защитить свой бизнес во время проверки. Поэтому Минэкономразвития совместно с Советом Федерации обсуждают мораторий на проверки.

Мероприятия

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Вебинары для бухгалтеров

🐱‍💻 Расскажем бухгалтерам, как начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше

Тренд последних лет и будущего: онлайн-школы. Не оставайтесь в стороне, вы можете на этом заработать. Ирина Муравьева, основатель юридической компании расскажет, как разбираться во всех юридических тонкостях работы онлайн-бизнеса.

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