О чем бухгалтер задумывается в последнюю очередь, а зря. Что в этом не так?

Такая опасность реальна. Поэтому надо себя защитить и снизить риск этой ответственности. Повысьте свою безопасность!
На вебинаре обсудим:
- минимальный пакет внутренних документов (положение о бухгалтерии, инструкции и т.д.);
- перечень программ, обеспечивающих безопасность компьютера и телефона бухгалтера;
- как не попасть на субсидиарную ответственность по долгам компании;
- как оформить отношения между бухгалтерией и руководством чтобы не попасть под налоговую, административную и уголовную ответственность.
Отдельно будет обзор судебной практики: когда «пострадали» бухгалтеры и почему это произошло.
И это далеко не все. Больше бонусов и подробностей - по ссылке.