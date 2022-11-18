В России «‎берутся» за майнинг

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их продажу.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента (https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8)

Суть предложений сводится к следующему – с 1 января следующего года майнерам предлагается разрешить продавать добытую цифровую валюту двумя способами: через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании и через специальную российскую площадку. Она будет создана в рамках экспериментального правового режима, в котором будет предусмотрен запрет рекламы криптовалюты и порядок отчетности перед ФНС РФ.

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