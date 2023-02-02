Как нейросеть видит налоги, ФНС, бухгалтера и налогового консультанта

Запрос: «нарисуй «налоги России»

Так нейросеть видит налоговую службу через 100 лет

Так нейросеть видит налоговую службу через 100 лет (еще один вариант)

А такие картинки появлилсь по запросу: «изобрази «русского бухгалтера».

Налоговый консультант в прошлом

Так нейросеть видит налоговую службу через 100 лет (логотип)

Запрос: «налоговый консультант «Евгений Сивков».

В заключение, можно сказать, что нейросети могут использоваться в различных сферах деятельности, включая бухгалтерский учет.

Если вы заинтересованы в том, как можно зарабатывать на этом, оставьте комментарий, и я с удовольствием поделюсь своими идеями.

Евгений Сивков.