Как нейросеть видит налоги, ФНС, бухгалтера и налогового консультанта
Искусственные нейронные сети уже давно проникли в различные отрасли и индустрии, выполняя различные функции и задачи. В этой статье мы рассмотрим, как ИНС видят со стороны наши налоги, ФНС, бухгалтеров и налоговых консультантов.
Первый квартал – сезон камеральных проверок. Отчетность за прошлый год сдают большинство организаций и некоторые ИП. Расскажем, что из себя представляет камеральная налоговая проверка и как она проводится.
Проводки по больничному листу зависят от многих факторов, например, от того, из какого источника начисляется пособие, какой вид деятельности ведет предприятие, в каком регионе находится и т. д. В статье рассмотрены возможные варианты отражения начисления, оплаты и возмещения больничного в бухгалтерском учете.
Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом через синхронизацию данных.