Обзоры для бухгалтера

Как нейросеть видит налоги, ФНС, бухгалтера и налогового консультанта

Искусственные нейронные сети уже давно проникли в различные отрасли и индустрии, выполняя различные функции и задачи. В этой статье мы рассмотрим, как ИНС видят со стороны наши налоги, ФНС, бухгалтеров и налоговых консультантов.

Версия для печати
Как нейросеть видит налоги, ФНС, бухгалтера и налогового консультанта
Иллюстрация: midjourney

Снимок экрана 2023-02-01 082752.jpg

Запрос: «нарисуй «налоги России»

Снимок экрана 2023-01-31 175537.jpg

Так нейросеть видит налоговую службу через 100 лет

Снимок экрана 2023-01-31 175212.jpg

Так нейросеть видит налоговую службу через 100 лет (еще один вариант)

Снимок экрана 2023-01-31 181154.jpg

А такие картинки появлилсь по запросу: «изобрази «русского бухгалтера».

Снимок экрана 2023-01-31 175715.jpg

Налоговый консультант в прошлом

Снимок экрана 2023-01-31 175339.jpg

Так нейросеть видит налоговую службу через 100 лет (логотип)

Снимок экрана 2023-01-31 180342.jpg

Запрос: «налоговый консультант «Евгений Сивков».

В заключение, можно сказать, что нейросети могут использоваться в различных сферах деятельности, включая бухгалтерский учет.

Если вы заинтересованы в том, как можно зарабатывать на этом, оставьте комментарий, и я с удовольствием поделюсь своими идеями.

Евгений Сивков.

Евгений Сивков
Евгений Сивков
налоговый консультант в Россия и ближайшее зарубежье

ЕНП (единый налоговый платеж)

Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки

По новому разъяснению ФНС для уменьшения налогов по УСН и ПСН уплачивать фиксированные взносы надо не на ЕНП платежкой со статусом 01, а на конкретный КБК платежкой со статусом 02.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Резюме бухгалтера

📋 Показываем, как бухгалтеру качественно написать «О себе» в резюме или презентации

По привычке при общении с работодателями или будущими заказчиками вы заявляете о себе и говорите о действиях. Но противоположную сторону в этом разговоре интересуют результаты. Вот пример.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Камеральные налоговые проверки

Камеральная налоговая проверка: как проверяют декларации

Первый квартал – сезон камеральных проверок. Отчетность за прошлый год сдают большинство организаций и некоторые ИП. Расскажем, что из себя представляет камеральная налоговая проверка и как она проводится.

Камеральная налоговая проверка: как проверяют декларации
Больничные

Какие делают проводки по больничному листу

Проводки по больничному листу зависят от многих факторов, например, от того, из какого источника начисляется пособие, какой вид деятельности ведет предприятие, в каком регионе находится и т. д. В статье рассмотрены возможные варианты отражения начисления, оплаты и возмещения больничного в бухгалтерском учете.

Какие делают проводки по больничному листу

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП

Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом через синхронизацию данных.

Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП
Читать еще