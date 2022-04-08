НДФЛ при продаже двух автомобилей за год

Здравствуйте!

Поступило в личном кабинете уведомление о предоставлении декларации 3-НДФЛ в связи с продажей транспортных средств. Автомобили были во владении менее трёх лет, стоимость продажи каждого автомобиля менее 250 000 руб.

Есть вопросы:

1. Если стоимость покупки первого автомобиля менее 250 000 руб. и равна стоимости продажи, а стоимость покупки и продажи второго автомобиля тоже менее 250 000 руб., но стоимости покупки и продажи немного разные, то нужно в этом случае подавать декларацию 3-НДФЛ и потребуется оплатить налог и как он будет считаться?

2. Если нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ, то нужно в этом случае одну заполнять или две на каждое транспортное средство?

3. Из ГИБДД в ИФНС разве не поступают сведения о стоимости покупки и продажи моих автомобилей?