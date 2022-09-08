Малый и средний бизнес

Как малому бизнесу соперничать с крупными сетями

Зачастую у владельцев малого бизнеса есть конкуренты-монополисты: у маленьких кафе - крупные фастфуд-сети, у продуктовых “у дома” - большие супермаркеты, у магазинов товаров для дома, спорта или книг - онлайн-маркетплейсы вроде OZON и Яндекс.Маркета.

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Как малому бизнесу соперничать с крупными сетями

У меня как у владельца магазина сантехники тоже есть крупные конкуренты — Леруа Мерлен и все те же маркетплейсы. Иногда смотришь на них и прям руки опускаются — они и низкие цены предлагают, и товары на дом на следующий день доставляют, и вообще у всех на слуху. Но если бы конкурировать с ними было невозможно, то маленькие бизнесы бы не существовали, а они все таки есть!

Мне очень интересна тема соперничества с крупными сетями, периодически я изучаю ее, беру на заметку и пробую разные стратегии. Вот какие основные моменты я выделил.

Найти свою нишу и не пытаться конкурировать с «крупняком» в том, что вы все равно не способны предложить

Чем обычно «подкупают» крупные сети? Низкими ценами и большим количеством розничных точек. А владельцы маленького магазина не могут договориться с поставщиком и закупить огромную партию товаров со скидкой, и уж тем более не могут открыть 10 точек по всему городу. Но на самом деле им это и не надо — они должны быть хороши в другом.

Например, почему так популярны пивные магазины, которые сейчас открывают чуть ли не в каждом жилом доме в спальных районах? Они предлагают редкое крафтовое пиво, которое не купишь в обычном супермаркете. В итоге многие люди, конечно, идут в «Пятерочку» за продуктами, но также потом заходят в ближайшую «разливайку» за любимым лагером или сидром.

Аналогично и с другими магазинами — книжные могут начать специализироваться на комиксах, спортивные — на аксессуарах для походов, рыбалки или женского фитнеса, продуктовые — на хороших овощах и фруктах или домашних сырах. Главное найти свою нишу и выйти на клиентов, которым эта ниша интересна.

Проанализировать ассортимент, чтобы снизить цены и предложить клиентам то, чего нет у конкурентов

Конечно, маленьким магазинам трудно конкурировать с крупными в плане цен, но это не значит, что на это на забить и повесить на все огромные ценники. Важно снижать закупочные цены. Ведь у владельцев малого бизнеса очень много расходов — аренда, налоги, зарплата сотрудников сжирает прибыль, и в итоге многие работают в ноль и даже себе в убыток.

Такого конечно нельзя допускать. Особенно сейчас, когда товары многих европейских брендов стало гораздо дороже возить в Россию. Поэтому важно искать альтернативных поставщиков, которые предлагают более низкую закупочную цену и при этом не хуже по качеству. Тут стоит обратить внимание на Китай, Турцию, и конечно российские бренды.

Вообще молодые российские бренды — недооцененное золото. Сейчас появилось много хороших отечественных производителей самых разных товаров — от продуктов питания и алкоголя до одежды, косметики, мебели и сантехники. Многие из них появились совсем недавно и продаются только в социальных сетях. Так что если вы начнете продавать их в розницу, в плюсе будут все — производитель выйдет на новую площадку сбыта, а вы разнообразите ассортимент, привлечете новую аудиторию и будете продавать то, чего возможно нет у конкурентов.

Найти партнеров среди тех, кто не является вам конкурентами, и рекламировать друг друга

Например, друг друга могут рекламировать шиномонтаж и мойка, пивная и бургерная, магазин молочки и магазин мяса, студия маникюра и парикмахерская. В общем, что-то, что обычно «идет в комплекте» к вашим товарам и услугам, но не продается у вас. В идеале это должен быть такой же малый бизнес по соседству или в одном районе с вашим. Можно устраивать совместные активности, предлагать клиентам своего магазина скидки на товары партнера, а он будет давать скидки на ваши.

Предлагать клиентам самые разные способы оплаты — так же, как и крупные конкуренты

СБП, платежи по QR-коду, рассрочки и POS-кредиты — способов оплаты сейчас намного больше, чем просто наличные и карты. И предлагать их нужно все, чтобы случайно не упустить клиента. Ведь всем людям удобно платить по разному. Кто-то забыл дома карту и хочет перевести деньги за товар через мобильное приложение, а у кого-то прямо сейчас на счету нет достаточной суммы и поэтому он хочет оформить рассрочку.

Не беря в расчет нужды этих клиентов, вы их просто теряете. Человек мог бы купить товар в рассрочку у вас, но в итоге пойдет на OZON, потому что там рассрочка есть, а у вас нет.

Выстроить теплые отношения с каждым клиентом

Крупные компании не могут позволить себе ту роскошь, которая доступна для владельцев малого бизнеса — ежедневно лично общаться с клиентами и строить с ними теплые отношения. Конечно если кафе подает испорченную еду, а магазин — дорогие и некачественные товары, его не спасет даже самый душевный владелец. Но если клиента устраивает ваш сервис и при этом у вас с ним хорошие отношения, он скорее выберет вас, чем безликий маркетплейс. Ведь так приятно зайти в любимый магазин у дома и переброситься парой слов с веселым дружелюбным продавцом.

В общем надо помнить постоянных клиентов по именам (просто в голове это не удержишь — обязательно вести CRM), приветливо и дружелюбно общаться, проявлять чуткость и видеть, когда клиент расположен к небольшому разговору «о погоде», когда нуждается в консультации, а когда хочет, чтобы от него отстали. Ведь чрезмерная навязчивость продавцов тоже зачастую отпугивает. И конечно не забываем про скидки, бонусы, программы лояльности.

Притом советам этим надо как учить продавцов, если они есть, так и следовать им самому. Очень полезно чтобы владелец малого бизнеса видел работу своего предприятия изнутри и сам общался с клиентами. Это поможет не отрываться от реальности и знать, что вообще происходит в компании — важно не только для установления дружеских отношений с клиентами, но и для контроля всех процессов в целом.

AlexCo
AlexCo
Директор

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Малый и средний бизнес

Как малому бизнесу соперничать с крупными сетями

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