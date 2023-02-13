Выездные налоговые проверки физлиц возможны? Да!

Расскажем, зачем и как проводят такие ВНП.

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Выездные налоговые проверки физлиц возможны? Да!

Что ж, по закону налоговые органы действительно могут проверить физлицо. Об этом как-то не принято говорить, но инспекторы могут проводить ВНП в отношении любого налогоплательщика: ООО, ИП и, да, физлиц.

Тут возникает вопрос: что может стать причиной для ВНП, кто в зоне риска? Короткий ответ: все. Если ревизоры предполагают, что возникло нарушение — неуплата налогов, то может быть инициирована проверка. Важно обратить внимание, что если проверка начата, значит у инспекторов есть уже сформулированные претензии или достаточные основания полагать, что таковые в скором времени возникнут.

Если точнее попытаться обрисовать круг претендентов на ВНП среди физлиц, то как правило, причиной таких мероприятий контроля становятся сведения, полученные от банков, а также зарубежных налоговиков через автоматический обмен данными. Как правило, именно так ревизоры узнают о доходах физлица, полученных за рубежом. В большинстве случаев речь идет о доходах от ценных бумаг, процентах по вкладам, дивидендах, от продажи и аренды недвижимости. Это касается, конечно же, только налоговых резидентов.

Самое время сделать уточнение. Назначению проверки обычно предшествует предварительное общение с инспекторами. Налоговый орган сначала пытается получить определенную информацию, уточнить собственные данные, и по итогам анализа принимает решение о проверке. Поэтому не стоит игнорировать письма из налоговой с просьбой что-то пояснить. Сотрудничество с инспектором на этой стадии часто позволяет избежать назначения ВНП.

Перейдем к процедуре. Как проводится ВНП у физлиц, если для этого ревизорам нужно попасть на территорию налогоплательщика, а в квартиру россиянина войти не так-то просто? Действительно, в этой части у инспекторов могут возникнуть сложности. Поэтому подобные ревизии обычно проходят без выезда к налогоплательщику и ограничиваются проверкой документов, представленных физлицом по требованию инспекторов. Не исключено также приглашение проверяемого физлица в инспекцию на допрос. Но нужно учитывать, что при ВНП полномочия у инспекторов гораздо шире.

Если нарушение серьезное, то ФНС запросит документы и у третьих лиц. А если потребуется выемка, и контролерам будет известно, что некие важные доказательства, например, документы, хранятся на рабочем месте налогоплательщика, то прийти могут и к работодателю проверяемого сотрудника. Правда, это все же редкость.

Результатом ВНП физлица не всегда становятся акт и решение о доначислении налога. Иногда проверка завершается уточнением данных: россиянин просто дополняет имеющиеся у инспекторов сведения, доказывая тем самым, что налоговое законодательство им не нарушено. Но даже если инспекторы доначислили налог, не стоит отчаиваться – такое решение можно оспорить.

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