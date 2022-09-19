Выпьем за Бухтуб!

Всем привет! На связи отдел «Бизнес» с приятными новостями

Мы наконец-то стартовали с обновленным и любимым всеми Бухтубом! Ура!

Формат такой же креативный, мемы актуальные и олдскульные, ведущий с яркой харизмой и свежайшие самые горячие новости из мира бухгалтерии и не только.

Вот как раз об этом «и не только» хотелось бы рассказать

Собрались мы всем офисом, посмотрели новый выпуск (обязательно посмотрите, если не видели!), и подумали: «А почему бы нам не начать подключать к выпуску наших партнеров?»

Подумали и сразу единогласно со всеми (кроме ведущего — такова его доля) приняли положительное решение. Просто потому что мы так можем.

У нас уже вырисовывается очередь наперед из крутых компаний (по секрету: в следующем выпуске ждите новости от Битрикс24)

Кого мы ждем? Всех желающих рассказать о своей компании, продуктах, сервисах, разработках и новостях

Мы подготовим классную рекламную интеграцию, которую озвучит наш и ваш любимый ведущий, и далее вы попадете в мощный круговорот продвижения Бухтуба: засветитесь на главной странице Клерка, попадете в наш канал на Ютуб, в наши соцсети и рассылки.

Что вы получите по итогу? Мега охваты и потенциальных клиентов, поскольку анонсирование у нас на 10 из 10.

За первую неделю мы собрали несколько тысяч показов, и они до сих пор растут!

Круто да?

И это только начало!

Мы уже рассматриваем запуск Бух-стрима и Подкастов, так что следите за новостями!

Оставляйте заявку скорее, чтобы мы успели вас включить с следующий выпуск!

Отдел «Бизнес» Клерк.ру