Как мы участвуем в пилоте по единому налоговому платежу

Единый налоговый платеж - новое бедствие, ждущее всех нас с 01.01.2023 года.

Естественно, мы как обслуживающая бухгалтерия всегда впереди планеты всей (тема МЧД освящена нами ранее) перешли на него в пилотном проекте с 01.07.2022г., т.е уже сейчас испытываем все нюансы системы.

Две недели - первые результаты.

Оператор ЭДО (у нас оператор СБИС) не готов к единому налоговому платежу. Во вложении - Уведомление а начисленном УСН, направлено в ИФНС через СБИС. Что мы видим - КБК УСН-а программа считает ..акцизом! ОК, мне лучше знать, отправляем как есть. Доработай, СБИС! 14-е число на календаре, информацию по УСН передавать до 18.07 (за 5 раб.дней заранее) - помогай! ИФНС тоже не готова. Имеющиеся у оператора формы запроса на сверку по ЕНП: "Справка о состоянии расчетов с бюджетом по ЕНП" и "Справка о принадлежности сумм ЕНП" - приходят пустыми. Зато не пустым приходит старая "Справка о состоянии расчетов". Ничего не перенесено на ЕНП!! Не готов банк. Не создается у меня платежка без КБК и ОКТМО, ошибка. Цейтнот 10 дней. Дальнейшие попытки спасения ситуации - отправить УСН как раньше, с КБК и ОКТМО? Имею же право если все сырое.

Краткий ликбез

Организации и ИП, перешедшие на уплату ЕНП, должны подать в ИФНС "Уведомления об исчисленных суммах". Крайние сроки следующие:

налогоплательщики — за пять рабочих дней до установленного срока уплаты налогов и авансовых платежей;

плательщики взносов — за пять рабочих дней до установленного срока уплаты взносов;

налоговые агенты по НДФЛ — не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Форма и формат уведомления утверждены приказом ФНС от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@. Возможна подача на бумаге и в электронном виде.

Что ж, отправляем недоработанное Уведомление. Посмотрим как пойдет.

Ох, нелегким будет 2023 год!