Данные о владельцах юрлица уберут из ЕГРЮЛ

Очередная реформа порядка ведения реестров собственников долей в ООО .

Минфин предложил передать полномочия по ведению реестров собственников исключительно регистраторам.

Сейчас реестр участников ООО ведет самостоятельно (или передает полномочия нотариальной палате, что случается крайне редко).

Передача реестров в ведение регистраторов по-мнению Минфина, повысит достоверность сведений в части точного определения долей.

Нотариальной регистрации всех изменений, связанных с долями ООО, очевидно, оказалось мало.

Отсылка идет к тому, что у регистраторов есть опыт ведения списков акционеров АО (физических и юридических лиц), ведется соответствующая база.

Второе предложение Минфина — закрыть доступ к списку участников ООО, убрать эту информацию из ЕГРЮЛ. Тема не бесспорная, теперь вместо самостоятельной проверки контрагентов по открытым источникам заинтересованным пользователям придется покупать различные Сервисы проверки контрагентов.

А как же должная осмотрительность ?

Вывод напрашивается один — малому бизнесу рано или поздно станет невыгодно содержать ООО. Печальный вывод.

Всем в ИП или самозанятые?