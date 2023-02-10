Пятничный бухгалтер

Стихотворческая пятница

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Ура! Пятница!

И хотя еще впереди целый рабочий день, но уже чувствуете, вот это вот настроение - предвыходное!

Еще впереди будет ЕНС, вебинар Клерка, текучка с первичкой и прочие бухгалтерские и не совсем заморочки, но уже переделано так много за неделю, уже на улице солнышко, уже почти выходные, скоро весна!

И кто бы что ни думал, но бухгалтер тоже человек и ничто человеческое ему не чуждо) Любите ли вы стихи так, как люблю их я? А писать пробовали? Для меня - как йога. Настроился, отпустил сознание, очнулся - либо есть стих, либо нет))

Зимнее

Ритмы белой метели,

Ледяного дождя,

Вьюгой снежной летели

Вихри зимнего дня.

 

Сказки нежных узоров

Серебром на окне,

Что загадано утром -

Может сбыться сне.

 

Рифмы серых туманов,

Иней красит дома,

Песни северных ветров -

Это наша зима!

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