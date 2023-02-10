Пятничный бухгалтер

Ура! Пятница!
И хотя еще впереди целый рабочий день, но уже чувствуете, вот это вот настроение - предвыходное!
Еще впереди будет ЕНС, вебинар Клерка, текучка с первичкой и прочие бухгалтерские и не совсем заморочки, но уже переделано так много за неделю, уже на улице солнышко, уже почти выходные, скоро весна!
И кто бы что ни думал, но бухгалтер тоже человек и ничто человеческое ему не чуждо) Любите ли вы стихи так, как люблю их я? А писать пробовали? Для меня - как йога. Настроился, отпустил сознание, очнулся - либо есть стих, либо нет))
Зимнее
Ритмы белой метели,
Ледяного дождя,
Вьюгой снежной летели
Вихри зимнего дня.
Сказки нежных узоров
Серебром на окне,
Что загадано утром -
Может сбыться сне.
Рифмы серых туманов,
Иней красит дома,
Песни северных ветров -
Это наша зима!
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Зима 2023 - Este