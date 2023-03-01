Весна, бухгалтер торжествует)

Давно известно всем вокруг,
Жара не самый лучший друг
Для наших мест и для широт,
Что средними зовет народ.
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И Классик это говорил,
Напомню тем, кто позабыл,
Что
“наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим”.
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И тем милей мне солнца лучик,
Назло врагам разрезав тучи,
Тепло несет, несет весну,
Веснушки грея на носу.
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Жара наступит и пройдет,
Едва успев согреть - уйдет
И будто не было тех дней,
Что сердцу моему милей,
И потому я с декабря
Зову “ну где же ты, ВЕСНА!”