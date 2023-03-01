Весна, бухгалтер торжествует)

Давно известно всем вокруг,

Жара не самый лучший друг

Для наших мест и для широт,

Что средними зовет народ.

.

И Классик это говорил,

Напомню тем, кто позабыл,

Что

“наше северное лето,

Карикатура южных зим,

Мелькнет и нет: известно это,

Хоть мы признаться не хотим”.

.

И тем милей мне солнца лучик,

Назло врагам разрезав тучи,

Тепло несет, несет весну,

Веснушки грея на носу.

.

Жара наступит и пройдет,

Едва успев согреть - уйдет

И будто не было тех дней,

Что сердцу моему милей,

И потому я с декабря

Зову “ну где же ты, ВЕСНА!”