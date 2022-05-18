«Яндекс» решил продать поисковую систему, почтовый сервис и «Кинопоиск». И что будем делать?

«Яндекс» ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и «Кинопоиск», рассказал «Медузе» источник в окружении Аркадия Воложа и подтвердил источник, близкий к руководству компании.

По словам первого собеседника, среди потенциальных покупателей — «Сбер» и «Ростех». Об интересе «Ростеха» к этим активам слышал и второй источник. Источник издания в «Сбере» отметил, что у банка есть деньги на покупку таких активов, но непонятно, захочет ли Герман Греф тратить средства на это.

«“Яндекс” не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается “Новостей” и “Дзена”», — прокомментировали vc.ru в «Яндексе». В «Ростехе» и «Сбере» на момент выхода материала не ответили на запросы «Медузы».

В конце апреля было объявлено, что «Яндекс» договорился о продаже VK сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». Сообщалось, что после того, как сделка будет завершена, сервисы выйдут из состава «Яндекса» и перейдут к покупателю. Предполагается, что это произойдет до 1 июля. О планах «Яндекса» продать «Дзен» и «Новости» впервые сообщил РБК в середине марта.

И что будем делать?