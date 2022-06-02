Где работает карта «Мир» за границей?

Абхазия — банкоматы и терминалы партнеров платежной системы АПРА. Сюда входят 10 банков из тех 16, что есть в Абхазии. Принимают «Мир»практически везде.

Армения — с картой «Мир» работают банкоматы и терминалы 15 коммерческих банков, считая три крупнейших. Это все, кто входит в платежную систему ArmenianCard. Вот тут можно найти ближайший банкомат в Армении, который примет «Мир».

Беларусь — «Мир» работает с банками-участниками БЕЛКАРТ. Это 20 белорусских банков, всего в стране 22 банка. «Мир» принимают практически везде.

Вьетнам — снять кэш можно только в банкоматах VRB (Vietnam-Russian Bank. Совладелец банка российский ВТБ). Это 16 банкоматов на весь Вьетнам. По отзывам даже они работают с «Миром» не все, но как минимум один банкомат в Хошимине и один в курортном Нянчанге деньги дадут точно)

Казахстан — идите в банкоматы ВТБ, Сбербанка, Халык Банка, Банка Центр-Кредит. Это официальная инфа. По факту в том же Халык Банке банкоматы карту часто не принимают. Больше всего позитива про Сбер. Случаи удачной покупки по карте «Мир» в магазинах — единичные.

Киргизия — с «Миром» работают участники организации ЭЛКАРТ. Это 14 банков. Всего в Киргизии 25 банков. https://elcart.kg/#banks_members — тут перечислены нужные банки.

Таджикистан — вам нужен Амонатбанк и банк Dushanbe City. Это крупные банки. Так, у «Душанбе сити» 2000 терминалов и 500 банкоматов.

Турция — работают с «Миром» Is Bankasi, Ziraat Bankasi, Vakifbank и DenizBank. На четверых у них больше 23 000 банкоматов в Турции.

Можно создать на телефоне заметку с этими 4 названиями и показывать в ресторанах и магазинах, уточняя, есть ли терминал оплаты одного из банков.

Сообщается о глюках — иногда тот же турецкий банкомат принимает карту одного российского банка, а другую выплевывает. Иногда не проходит оплата картой даже в терминалах указанных четырех банков.

Узбекистан — в Узбекистане есть две своих платежных системы: Humo и Uzcard. МИР работает со всеми банками-партнерами Uzcard. Это подавляющее большинство банков Узбекистана. Даже из аэропорта на автобусе до центра города расплатитесь «Миром», приложив карту к валидатору.

Южная Корея — на сайте «Мира» числится среди стран, подключенных к платежной системе. По факту я смог найти только релиз про «Сеть магазинов южнокорейского ретейлера CU начала принимать к оплате карты Мир» от 17 февраля 2022 года. Возможно, сможете купить там себе перекусить, но я бы гарантию не дал. Никакой информации и отзывов о снятии наличных в корейских банкоматов не обнаружил.

Южная Осетия — снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия, говорит ЦБ РФ, и нет причин сомневаться в корректности этих слов.