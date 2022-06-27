Коллективный иск против банка Тинькофф

Я начал бить тревогу заранее за 3 недели, но служба поддержки абсолютно не приспособлена к кризисной ситуацией и вчера в районе 7 утра банк списал первую комиссию.

На вопрос почему они нарушают предписание ЦБ, они взяли паузу и написали, что "готовят комментарии" причем удивительно, что с 14-ого числа до сегодняшнего они не успели подготовить.

Вопрос я решил с потерями - пришлось по внутрибанковскому плохому курсу сделать конвертацию евро в доллары и перегнать их по Свифту на счета в других банках, но терпеть финансовые потери не намерен и начинаю подготовку иска. Если он будет коллективный, а я уверен что не один такой, то и компенсацию потерь от банка можно будет получить с большим успехом.

Основные пункты иска:

1. Не соблюдение предписаний ЦБ, не получение моего согласия и, таким образом, незаконное списание комиссии.

2. Затягивание процесса принятия решения для получения выгоды, не предоставление возможности перевести свои деньги на другой счет.

Кто столкнулся с такими же проблемами и готов присоединиться, пишите в комменты, сейчас веду отбор юр. консультантов и далее, когда запущу процесс подготовки и подачи иска, они уже будут напрямую связываться со всеми пострадавшими.