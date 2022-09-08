Взносы в 2023 году. Как будем платить?

- При расчете взносов компании теперь будут ориентироваться на единую предельную базу. Каждый год ее будет устанавливать Правительство, а также величина подлежит ежегодной индексации. На 2023 год лимит будет равен базе для пенсионных взносов — 1,565 млн руб. и проиндексирован с учетом роста средней зарплаты (п. 5.1 ст. 421 НК введ. Федеральным законом от 14.07.2022 № 239-ФЗ).
- Тариф взносов будет единым. 30 % в рамках предельной базы, а сверх нее — 15,1 % (п. 3 ст. 425 НК введ. Законом № 239-ФЗ). Страхователи, которые сейчас применяют пониженные тарифы по взносам, сохранят это право. Так, представители МСП по-прежнему с выплат свыше МРОТ будут перечислять взносы по тарифу 15 %. Резиденты территорий опережающего развития, производители радиоэлектроники и IT-бизнес будут исчислять и вносить платежи исходя из тарифа, равного 7,6 % в рамках единой предельной базы, и 0 %— с выплат свыше нее (п. 2.2–2.4 ст. 427 НК в ред. от 01.01.2023).
- с 1 января 2023 года утрачивает силу подпункт 2 пункта 3 статьи 422 НК. В настоящий момент эта норма предусматривает, что выплаты по ГПХ договорам освобождаются от уплаты взносов на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Т.е. с выплат подрядчикам необходимо будет платить взносы, как и с выплат штатным работникам.
- С 2023 года больше не будут освобождать от пенсионных взносов выплаты студентам колледжей, техникумов и вузов за деятельность в студотрядах по трудовым или гражданско-правовым договорам. Однако для них установят пониженные тарифы. Выплаты в пределах единой предельной базы по взносам надо будет облагать по ставке 7,6 %, а свыше — по ставке 0 % (подп. 20 п. 1 ст. 427 НК введ. Законом № 239-ФЗ).
С уважением, Лариса Турах