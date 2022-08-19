Кредит в наследство: что необходимо знать❓

Предъявить право на наследство можно в течение 6 месяцев. Все это решается через нотариуса или органы местного самоуправления, в случае если ПГТ, поселок, деревня. Это знают многие.

Однако, не все в курсе, что как только наследник принимает любое имущество, то в этот же момент наследник принимает и все обязательства наследодателя.

То есть, если наследник даже частично принял имущество, он принял и кредиты. Потом кредитор имеет право взыскать с наследника всю сумму и проценты.

Как от этого защититься❓ Отказаться от наследства и взвесить, стоит оно того или нет.

Если же вы уже приняли наследство и только потом узнали о кредитах❓ Единственный выход — срок исковой данности. То есть решать вопрос уже через суд.

И кстати! Пенсионные накопления, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах тоже относятся к наследственной массе.