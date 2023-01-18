Как компании выбивают конкурентов на торгах, сбивая цены и забирая лакомые заказы

В Управление ФАС по г. Москве поступили заявления от нескольких компаний, заподозривших участников торгов в возможном нарушении антимонопольного законодательства.

По мнению заявителей, несколько организаций, оказывающих услуги профессионального клининга, объединились и, действуя сообща при проведении аукционов в электронной форме, «отсеивали» конкурентов, отпугивая их предложенной минимальной ценой контракта со стороны подставных фирм.

Рассмотрев жалобу, ФАС пришла к выводу, что действительно в период с 10.12.2019 по 15.09.2021 в единой информационной системе были опубликованы 9 аукционов в электронной форме по уборке и обслуживанию территорий на разных объектах. Общая начальная максимальная цена контрактов (НМЦК) по рассматриваемым торгам составила более 64 млн. руб.

Схема действий во всех случаях оказалась схожей. К примеру, в ходе одного из аукционов ряд подставных клининговых компаний поочередно подавали ценовые предложения с большим снижением (от 11 до 69% от заявленной НМЦК). Закономерно, что указанные действия привели к быстрому снижению стоимости контракта (в рассматриваемом примере почти полумиллиона рублей). Такое стремительное падение отпугивало действительных участников аукциона, понимавших, что указанная сумма не просто не достаточна для исполнения контракта с учетом необходимости уплаты налоговых платежей, но даже не конкурентна на «черном» рынке клининговых услуг. В итоге торги превращались в фарс, в котором принимала участие только ограниченная группа заранее сговорившихся компаний. Далее, при рассмотрении вторых частей заявок клининговые компании, предложившие наибольшее снижение цены, просто – напросто не предоставляли во второй части заявки ни одного документа в соответствии с Закупочной документацией, и аукционная комиссия вынуждена была признавать победителем третьего представителя этого фарса, предложившего ценовое предложение со снижением в 11% от НМЦК.

Таким образом были «отработаны» все девять аукционов. Снижение НМЦК составляло от 42,65% до 90,49%.

Приказом Московского УФАС по выявленным фактам было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении группы лиц. Признано, что компаниями была реализована «модель поведения, именуемая „таран“, при которой добросовестные участники торгов утрачивают экономический интерес в торгах, вследствие значительного снижения начальной максимальной цены контракта сговорившимися участниками, у которых нет реального намерения заключить контракт, а есть только цель введения в заблуждение относительно размера снижения цены».

Комиссия ФАС, рассматривая дело, отметила, что компании использовали для подачи заявок один IP-адрес, также установлены совпадения учетных записей, на которых создавались и изменялись файлы заявок, дата и время создания и изменения файлов, а также объем файлов, поданных на участие в закупке. Кроме того, сами заявки признаны идентичными. Эти данные в том числе свидетельствовали об использовании конкурентами единой инфраструктуры при совместной подготовке и участии в торгах.

В итоге проведённого расследования группа компаний признана нарушившей требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на торгах. Возбуждено дело об административных правонарушениях в соответствии со статьей 14.32 Кодекса Российской. Статья предусматривает административную ответственность:

– для должностных лиц – в виде административного штрафа в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификации на срок до трёх лет;

– для юридических лиц – в виде административного штрафа в размере от 1 до 15 % размера суммы выручки правонарушителя.

P.S. С решением ФАС по делу № 077/01/11-15531/2021 можно ознакомиться по ссылке.

Рекомендация заказчикам

Чтобы избежать подобных ситуаций заказчикам при подготовке тендера на услуги профессиональной уборки можно порекомендовать использовать методику расчета услуг клининга.

Возможны два варианта: в нормо-часах и в фиксированной стоимости.

Скачать таблицы можно на сайте профессиональной Ассоциации клининговых и фасилити операторов (АКФО), которая их разработала.

Конечно, такой расчет не гарантирует полную прозрачность и отсеивание недобросовестных поставщиков на начальном этапе, но дает ясное понимание реальной стоимости услуги с учетом всех необходимых налоговых платежей.