В 2001 году окончил Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 2003-м – магистратуру Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 2009 года создаю цифровые продукты и развиваю технологические компании. Основатель и генеральный директор открытой банковской платформы APIBank; основатель банковской платформы для регистрации бизнеса Regme.online; со-основатель первого и крупнейшего в России сервиса Онлайн-бухгалтерии «Мое дело»; также есть опыт работы в Альфа-банке на позиции Руководителя по развитию нефинансовых электронных сервисов; читаю лекции по Fintech в МГУ для финалистов конкурса “Лидеры России”; пишу для профильных журналов и порталов о банкинге; являюсь докладчиком на конференциях и участником круглых столов по банковской и продуктовой тематике.

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