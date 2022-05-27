Изменение в законах в июне 2022: что важно знать бизнесу

Новый порядок учета налогов по уточненке.

Федеральный закон от 01.05.2022 N 120-ФЗ скорректировал ст. 81 НК РФ, которая регулирует порядок внесения изменений в налоговые декларации. Это касается уточенных деклараций, представленных налогоплательщиком в связи с обнаружением в первичной декларации недостоверных сведений или ошибок, не приводящих к занижению суммы налога к уплате.

Теперь компании смогут подать заявление на возврат или зачет переплаты по уточненке только после камеральной проверки уточненного расчета. Дело в том, что налог по уточненной декларации инспекция теперь будет учитывать в состоянии расчетов с бюджетом по результатам камералки или по истечении срока ее проведения.

Для уточненных деклараций с суммой к доплате порядок не изменился. Перед сдачей уточненки доплатите налоги или взносы, а также пени за просрочку. Это поможет избежать штрафа за неуплату (ст. 122 НК).

Иными словами, сейчас в ст. 81 НК РФ не сказано, в какой момент налог из уточненной декларации будет учтен налоговиками. Новая редакция ст. 81 НК РФ предусматривает, что уточненную сумму ИФНС должна учесть в состоянии расчетов с бюджетом:

или по результатам камеральной проверки;

или по истечении срока ее проведения.

Такие правила вступят в силу с 1 июня 2022 и будут применяться к отчетности, представленной после этой даты.

Изменения в платежках судебным приставам.

С 20 июня нужно ставить новый статус 31 в поле 101 платежки «Статус плательщика», а также УИН в поле 22 «Уникальный идентификатор платежа», если перечисляете алименты или любые долги по исполнительному производству на счет УФК (проект приказа Минфина 01/02/03-22/00125793).

Изменения связаны с тем, что с 20 июня приставы, отделения почты и другие структуры, через которые платят долги, не смогут переводить суммы по исполнительному производству без указания УИН (подп. «в» п. 2 ст. 4 Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ). УИН будет привязан к исполнительному производству. По УИН сами приставы смогут распознавать платеж. Это позволит избежать неопознанных сумм на депозите ФССП. Возьмите УИН из постановления о возбуждении исполнительного производства или из квитанции, которую сформировали приставы. УИН состоит из 20 знаков. Номер будет расположен около штрихкода с обозначением «УИН» или «Индекс документа». Если укажете неверный код или забудете УИН, платеж может попасть в невыясненные. Тогда есть риск, что ФССП снимет деньги с должника повторно.

Напомним, с 1 мая изменились правила для платежек на зарплату. При перечислении выплат сотрудникам в поле 20 «Наз. пл.» теперь пять возможных кодов дохода, а не три, как было раньше. Как выбрать нужный код, мы подробно рассказали тут.

Идентификация личности по водительским правам с 29 июня 2022.

Поправки позволят использовать водительские права для идентификации личности человека при осуществлении денежных переводов, получении страховых, банковских, мобильных и почтовых услуг.

Речь идёт о поправках в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (483-ФЗ от 30.12.2021).

С 29 июня 2022 года будут расширены источники упрощенной идентификации: граждане смогут вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС (в дополнение к ФИО, серии и номера паспорта, и номеру мобильного телефона) указать номер водительского удостоверения.

Помимо этого, граждане смогут без идентификации проводить платежи по КАСКО и ОСАГО в размере до 40 тыс. рублей. Ранее эта планка установлена на уровне 15 тыс. рублей.

Этот же закон, позволяет любой компании, осуществляющей операции с деньгами и иным имуществом, запросить у кредитной организации идентификацию клиента, включая упрощённую. Ранее такая возможность была у профучастников фондового рынка.

Теперь её получили ломбарды, страховые брокеры, лизинговые компании, операторы мобильной связи и другие организации.

Закон о реестре турагентов.

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут турагентскую деятельность на 1 января 2022 года, должны до 30 июня 2022 года внести сведения о себе в Единый федеральный реестр турагентов (Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 48-ФЗ\ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации.).

Эта процедура бесплатная. Не включенные в реестр турагенты работать не смогут. Такие изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. Вести реестр в электронном виде будет Ростуризм. Сведения реестра будут доступны всем туристам.

Собираясь приобретать тур, путешественник сможет прямо со своего телефона проверить, есть ли конкретный турагент в реестре, то есть легально ли он работает. В электронном виде можно будет посмотреть названия, реквизиты, регистрационные данные компаний.

Кроме того, турист сможет проверить информацию по конкретному туру. Формируют турпродукт туроператоры, а агенты туры только продвигают и продают. В электронной системе каждый турагент будет связан с тем или иным туроператором отдельным договором. Это означает, что информация о таком договоре должна быть доступна и по конкретному приобретаемому туру. Причем в реестре будут отмечаться и субагенты, то есть так называемые, центры бронирования. Они сами будут нести ответственность за продаваемые туры.

Новые правила, по мнению экспертов, помогут сократить число случаев мошеннических действий на туристическом рынке. До пандемии особенно много мошенников было на рынке выездного туризма. Но теперь они переориентировались на внутренний туризм.

Так же по теме туризма, программу кэшбэка для туристов, согласно которой можно вернуть до 20 процентов стоимости путевки, не будет завершена в июне, как планировалось ранее. Ее действие продлено до конца года.

Вернуть денежные средства можно только за путешествия по территории РФ. Оплата должна быть проведена при помощи карты «Мир».

Еще по этой теме, «Аэрофлот» с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи, сообщается на сайте Ростуризма. Полёты на популярный южный курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320. Актуальное расписание размещено на сайте авиакомпании.

В Москве объявлена амнистия по ковидным штрафам.

Власти Москвы выплатят субсидии на компенсацию ковидных штрафов бизнесу и гражданам, в столице объявлена соответствующая амнистия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.

«Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Я принял решение объявить ковидную амнистию. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений», — написал Собянин.

При этом он подчеркнул, что амнистия не затронет штрафы за несоблюдение режима изоляции во время болезни. «Если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей», — добавил мэр.

В июне россиян ждет дополнительный выходной в связи с Днем России.

В Роструде напомнили, что если в выходные и праздничные дни сотрудников привлекают к работе, то им обязаны оплатить эти часы в двойном размере.

Россиян в июне 2022 года ждет дополнительный выходной день в связи с празднованием 12 июня, Дня России.

Поскольку этот праздник выпадает в этом году на воскресенье, то в соответствии с Трудовым кодексом этот день должен перенестись на ближайший рабочий. Таким образом, выходные продлятся с 11 по 13 июня. При этом в пятницу, 10 июня, рабочие часы не сокращаются, так как он не является предпраздничным. Это относится к тем, кто работает по пятидневке.

Для сотрудников, трудящихся шесть дней в неделю, выходными станут 12 и 13 июня. При этом 11 июня рабочий день сокращается на один час, поскольку он предпраздничный.

Для работников со сменным графиком дополнительные выходные не предусмотрены. Однако если смена выпала на 12 июня, то за нее положена двойная оплата.

источник