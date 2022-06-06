Как заполнить новую форму 4-ФСС

Напомним, с 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 30.04.21 № 126-ФЗ, который закрепил новый механизм выплат больничных и иных пособий напрямую из ФСС. В связи с этими нововведениями, на смену ныне действующей (приказ ФСС РФ от 07.06.2017 № 275) была разработана новая форма расчета 4-ФСС по взносам «на травматизм».

Новый бланк утвержден приказом ФСС от 14.03.2022 № 80, прошел регистрацию в Минюсте 30 мая. Новая форма вступает в силу с 11 июня 2022 года.

Требования к заполнению нового бланка приведены в приказе ФСС от 14.03.2022 № 80, общие положения оставлены без изменений:

Отчет можно заполнять как от руки, так и на компьютере;

Ручным способом можно заполнять отчет шариковой ручкой синего или черного цвета. Другие типы чернил (гелевые, капиллярные и т.д.), а также другие цвета – под запретом;

Запрещены помарки и исправления корректором;

Пустые строки и ячейки прочеркиваются.

Титульный лист.

Титульный лист мало изменился по сравнению с предыдущей формой. В нем оставлены все прежние реквизиты: стандартные сведения о страхователе: ИНН, КПП, ОГРН, название юрлица или ФИО предпринимателя, адрес регистрации.

Код ОКВЭД. Новые компании указывают свой основной ОКВЭД, то есть тот, который первым указан в выписке из ЕГРЮЛ. Компании, работающие уже не первый год, указывают тот ОКВЭД, который подтвердили в текущем году.

Сведения об отчете: номер корректировки, отчетный период (03, 06, 09 или 12), отчетный год.

Сведения о численности персонала указываются в следующем порядке. Среднесписочная численность рассчитывается по указаниям Росстата, а численность инвалидов и работников вредного и(или) опасного производства – это списочные показатели.

Новый реквизит титульного листа – численность физлиц, в пользу которых производились выплаты. Включайте в этот показатель лиц, которые получили от компании доходы, облагаемые взносами на травматизм (п. 5.15 Порядка заполнения, утв. приказом № 80). Не включайте в данный показатель лиц, которые получали необлагаемые доходы, например, дивиденды.

Титульный лист обязательно входит в состав 4-ФСС, в том числе при оформлении нулевого отчета.

Таблица 1.

Первая таблица осталась в прежнем виде и с прежним номером, но в ней добавилась строка для отражения сумм начисленных взносов. В остальном порядок заполнения не изменился:

Графа 3 отражает сведения, накопленные с начала отчетного года;

В графах 4-6 отражаются данные за каждый месяц отчетного квартала.

По строкам таблица отражает следующие данные:

Строки 1-4 содержат расчет базы, облагаемой взносами на травматизм;

Строки 5-8 содержат расчет страхового тарифа;

Строка 9 — новая, отражает суммы начисленных взносов.

Таблица 1 обязательно входит в состав 4-ФСС, в том числе при оформлении нулевого отчета.

Таблица 1.1.

Это новая таблица, введенная для отражения взносов самостоятельных классификационных единиц. Раньше страхователи, у которых были такие единицы, заполняли отдельные формы 4-ФСС. Теперь данные по основной компании и ее СКЕ сведены в один общий отчет.

Не путайте самостоятельные классификационные единицы и обособки, это не одно и то же. В СКЕ выделяют обособленное или не обособленное, а просто структурное подразделение, для которого выполняются следующие условия:

Подразделение ведет деятельность, которая отличается от основной деятельности компании;

Бухгалтерский учет организован так, что можно разделить выплаты и взносы организации и самостоятельной единицы;

Страхователь составляет отчетность 4-ФСС отдельно по организации и СКЕ;

Для СКЕ подтвержден отдельный ОКВЭД, отличный от основного ОКВЭДа организации;

На дату выделения подразделения в СКЕ у страхователя отсутствует задолженность по взносам.

Если все условия выполнены, страхователь вправе принять решение о выделении подразделения в СКЕ. Для этого вместе с документами на подтверждение основного вида деятельности сдают дополнительное заявление по форме, приведенной в постановлении Правительства от 01.12.2005 № 713. Специалисты ФСС рассматривают заявление в течение 7 дней и выносят решение о признании СКЕ или отказе. В течение еще 20 дней страхователь получит подтверждение о признании СКЕ, только тогда появляется обязанность заполнять таблицу 1.1.

Если вы не сдавали заявление о выделении в СКЕ, заполнять таблицу 1.1 не нужно. Не вносите в эту таблицу данные обособок и простых структурных подразделений.

Таблица 2.

В прежнем бланке данная таблица шла под номером 1.1, она отражает расчет взносов за работников, временно одолженных другому страхователю. Таблица перенесена в новую форму с небольшими дополнениями:

Появились поля для отражения КПП принимающего страхователя;

Добавлены графы для указания численности работающих инвалидов;

Добавлены поля для отражения скидки страхового тарифа, если она имеется у принимающего страхователя.

Таблица 3.

Данная таблица также перенесена из предыдущей формы, раньше шла под номером 4. Таблица отражает сведения о производственном травматизме:

Общее число пострадавших по несчастным случаям (строка 1) и по профзаболеваемости (строка 3);

Отдельно выделяются смертельные случаи (строка 2);

Итоговая численность пострадавших (строка 4) и прошедших лечение (строка 5).

Таблица 4.

Данная таблица присутствовала в прежнем бланке под номером 5, в новый отчет перенесена с существенными дополнениями. Раньше страхователю было достаточно привести следующие данные:

Общее количество рабочих мест;

Число рабочих мест, на которых проведена СОУТ;

Количество рабочих мест, отнесенных к 3-му и 4-му классам.

Теперь необходимо приводить те же данные, но еще расписать все рабочие места по присвоенным классам и подклассам. Сведения по-прежнему приводятся по состоянию на начало года. Достаточно заполнить таблицу один раз в первом квартале, а затем копировать ее в течение года.

Таблица 4 обязательно входит в состав 4-ФСС, в том числе при оформлении нулевого отчета.

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